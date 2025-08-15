Insólitas alianzas quitan la bandera de la Unión Europea de la Casa Consistorial de Cambados

Desde ayer, la Casa Consistorial de Cambados no luce la bandera de la Unión Europea como parte de un acuerdo plenario que salió adelante gracias a que dos concejales de la oposición no siguieron la habitual disciplina de voto mantenida por el PP y porque el socio de Pode se desmarcó del resto del cuatripartito.

La iniciativa partió del grupo de gobierno de Somos y como muestra de rechazo al «silencio» del gobierno europeo por el «genocidio en Gaza». Sin embargo, para los populares la «única solución es la vía negociadora» y cuestiones como la liberación de rehenes y la ayuda humanitaria «sin obstáculos», como expuso José Carlos Trigo, quien actuó como portavoz en ausencia de Sabela Fole, que no pudo acudir por motivos estrictamente personales.

También llamaron la atención sobre la cantidad de conflictos existentes en el mundo y mostraron su rechazo «a cualquier guerra», añadiendo que el «principal enemigo del pueblo palestino es una organización terrorista, Hamás», añadía el edil popular para anunciar el voto en contra del grupo.

Desde la bancada del cuatripartito entendieron que se estaba tomando la iniciativa como una cuestión de ideologías y «esto es una moción sin trasfondo político», declaró el portavoz del BNG, Liso González. De hecho, tanto él como el firmante, Tino Cordal, cargaron duramente contra su postura, tildando sus argumentos de «indignos» e «indecentes».

«Es una cuestión de humanidad y sensibilidad, pero allá cada uno con su conciencia (...) Creo que tenéis valores cristianos, pero esta es vuestra coherencia. De hecho, creía que os ibais a abstener», abundó el edil de Somos, quien endureció sus réplicas después de que, desde los asientos populares, se insistiera en la cantidad de conflictos bélicos existentes en el mundo: «Sois cómplices, estáis apoyando a Israel porque no estamos pidiendo que se deje de ser de la Unión Europea. Yo soy europeísta, pero eso no implica que no condene su complicidad y que esté incumpliendo sus propias normas».

Retirar la medida

«Esto no es una guerra es un exterminio, están invadiendo y eliminando a una población con métodos bélicos y por inanición», aportó el alcalde socialista, Samuel Lago. Pero los reproches no solo fueron para los populares, sino también para el cuarto socio del gobierno, incluso al día siguiente, cuando el regidor colgó en sus redes un dramático vídeo señalando quién votó a favor y quién en contra.

El concejal José Ramón Abal Varela, de Pode, señaló que se trata de un tema «de política internacional» y que aun así votaría a favor porque «apoyo» los argumentos, pero «retirar la bandera no nos gusta nada. Queremos seguir en la Unión Europea y menos mal que estamos», declaró, proponiendo, para obtener su sí, quitar esta parte de una moción, que contempla la retirada el tiempo que sea necesario y también que España rompa relaciones diplomáticas con Israel y nombre a Netanyahu como «persona non grata», entre otras cosas.

Pero Cordal se negó, alegando que «no se incumple ninguna ley ni norma, pues no existe nada que obligue a tenerla, y además la moción aún podría ser más dura».

A estas alturas del pleno, la iniciativa estaba virtualmente rechazada. El PP y el concejal de Pode sumaban los ocho votos necesarios para derribar la moción, pero a la hora de levantar la mano, entre las filas populares salió un sí y una abstención que dieron la mayoría necesitada por PSOE, Somos y BNG.