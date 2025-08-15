Incertidumbre a semanas del inicio del curso con la escuela de música

La licitación de la Escuela de Música José Silva Torres despierta la incertidumbre de Esquerda Unida en O Grove, que ha preguntado al Concello en qué fase se encuentra.

A semanas de comenzar el curso, la formación denuncia que «no existe licitación publicada en el portal de contratación de la Xunta, ni se conocen los pliegos, a pesar de que el contrato sería por cuatro años».

José Antonio Otero, portavoz del partido, recuerda que «en el curso pasado también se anunció una licitación plurianual» y, finalmente, «se prorrogó la contratación con una fórmula al límite de la legalidad».

Desde Esquerda Unida advierten que una licitación por cuatro años «requiere más tiempo de publicidad y tramitación», asegurando que si siguen demorando el proceso, «no va a dar tiempo a comenzar el curso» lo que supone una incertidumbre para familias.