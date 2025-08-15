A Illa retoma sus Festas Gastronómicas do Mar con el puente de la Asunción
El Céltiga continuará con la actividad hasta el domingo y el próximo fin de semana
A Illa
Dejaron un buen sabor de boca el pasado fin de semana y vuelvan para garantizar la degustación de marisco a buen precio. Las Festas Gastronómicas do Mar de A Illa, organizadas por el Céltiga, reabrieron ayer sus puertas en el paseo de O Cantiño, con el objetivo de ofrecer el mejor marisco del municipio y completar el presupuesto deportivo de una temporada especial, ya que regresan a Tercera División en el año del centenario del club. Pasar por O Cantiño abre la posibilidad de degustar todo tipo de mariscos, desde navajas a mejillones, pasando por zamburiñas, paella de mariscos o almejas, tanto a mediodía como a la noche.
