La guardería municipal anticipa la Festa da Auga
R. A.
Vilagarcía
Los alumnos de la guardería municipal de Vilagarcía quisieron disfrutar por anticipado de una Festa da Auga muy particular. Los menores de entre 0 y 3 años dispusieron de todo tipo de estímulos acuáticos para su celebración.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- El antiguo asilo de Cambados ya tiene nuevo dueño tras dos años a la venta
- Preocupación por los destrozos en el piso de la calle Conde Vallellano en Vilagarcía
- Arousa pide ayuda para ordenar las autocaravanas
- El comprador del asilo de Cambados está ligado al negocio inmobiliario y hotelero
- Pleamar arousana, el azote del incauto
- Llegó la hora de la vilagarciana Jéssica Bouzas: hoy juega ante la número uno del mundo en Cincinatti