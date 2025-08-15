La guardería municipal anticipa la Festa da Auga

R. A.

Vilagarcía

Los alumnos de la guardería municipal de Vilagarcía quisieron disfrutar por anticipado de una Festa da Auga muy particular. Los menores de entre 0 y 3 años dispusieron de todo tipo de estímulos acuáticos para su celebración.

