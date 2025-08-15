Destrozan el cuadro de mandos de una lancha y lo tiran todo al mar en Cambados

Unos gamberros se cebaron el pasado fin de semana con una lancha de recreo amarrada en el pantalán de O Facho (Cambados). Es lo que opina su propietario, Dionisio Muñiz, porque únicamente causaron daños que superan con creces los 300 euros, pero no se llevaron nada con posible valor.

El afectado interpuso una denuncia ante la Guardia Civil, que envió hasta el lugar a una patrulla para realizar una inspección ocular. Además, cree que los autores también accedieron a otra embarcación porque no estaba como su propietario la dejó, aunque, en este caso, no presentaba desperfectos.

Muñiz explica que le provocaron importantes daños en el cuadro de mandos de la nave, arrancando dos medidores del panel, la radio de música y el aro del volante que, en gran parte, aparecieron tiradas en el mar.

A la vista del resultado, cree que se trató de una «gamberrada porque no se llevaron otras cosas que podían tener cierto valor, aunque no mucho, como unos chalecos o unas garrafas de gasolina», añade. Con todo, el disgusto no se lo quita nadie. De hecho, cuenta que suele estar pendiente porque el año pasado ya robaron varios depósitos de combustible a barcos amarrados en este muelle, que no tiene las mejores condiciones, pero que resulta cómodo para mariscadoras y vecinos.