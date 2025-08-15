«Cultura no Regueiro», propuesta de A Illa para los domingos

Teatro, risas y títeres, esa es la propuesta que el Concello de A Illa plantea para los domingos de agosto y que comienza el día 17, con una actuación al aire libre, sobre las 20.00 horas, y que se desarrollará bajo el epígrafe «Rogelio, un pallaso en recuperación». Esta primera propuesta es una comedia cargada de magia, malabares y escapismos que promete hacer reír en familia, cumpliendo con uno de los objetivos de la Concellería de Cultura, dirigida por Manuel Suárez, «una plaza de O Regueiro convertida en punto de encuentro cultural, con propuestas que fusionan diversión, reflexión y arte para todas las edades.

La segunda propuesta de este mes será el día 24 con «A pita Xefa», de la compañía Títeres Alakrán, adaptación de la obra de Marta Lado, una historia divertida y reivindicativa.

El ciclo se cerrará el día 31 con la obra « A filla do Cacharulo», de Teatro Babaluva, un espectáculo musical y teatral que combina narración, música en directo y un mensaje ecológico solidario.