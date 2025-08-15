Cinco pinturas para una despedida: el adiós de «Alexandro» en Vilagarcía
La cafetería Stocolmo ofrece una exposición póstuma del pintor ourensano
Uno de los rincones que combinan de forma natural el ocio y la cultura en Vilagarcía es, sin duda, la cafetería Stocolmo 2.0 en el cruce entre la calle Baldosa y Valentín Viqueira.
El establecimiento suele acoger exposiciones de todo tipo de puertas para dentro, esta vez, ha llegado el turno de Alejandro Gonzalez Cruz «Alexandro», el popular pintor ourensano.
Fallecido el mes de octubre del pasado año, se trata de uno de los grandes referentes de la comunidad artística gallega.
Sus obras son muy reconocibles, figuras humanas, siempre desvestidas, representadas con trazos naturales que generan, en ocasiones, pinturas algo abstractas.
Tras su pérdida, la exposición en la cafetería Stocolmo 2.0 es, quién sabe, si una de las últimas oportunidades para poder disfrutar del arte de Alexandro.
La exhibición está compuesta por cinco cuadros repartidos por las diferentes zonas del interior del local.
Todas están a la venta. La más barata tiene un valor de 1.500 euros y la más cara alcanza los 2.000. Hay una que ya ha sido comprada y las dos restantes se pueden adquirir a cambio de 1.800 euros.
La exposición continuará abierta a todos los públicos durante el mes de agosto.
