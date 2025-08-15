Cambados cerrará Torrado durante casi un año y lo reabrirá con un homenaje a Lino Silva

Pazo Torrado cerrará sus puertas de manera temporal a partir de septiembre para ejecutar el proyecto de rehabilitación integral de casi 800.000 euros que precisa con urgencia para acabar con las deficiencias y modernizar las instalaciones. El Concello de Cambados calcula que será durante casi un año y tiene en mente reabrir con una exposición de homenaje a Lino Silva.

El concejal de Cultura, Liso González, explica que, por lo menos, las salas expositivas dejarán de tener actividad a partir del próximo mes y el resto del complejo, donde también están las oficinas de la Ruta do Viño Rías Baixas, el jardín y el parque anexo al edificio, dependerá del cronograma de las obras.

Todavía no están adjudicadas, pero el edil espera que se liciten en breve, pues los pliegos de condiciones que regirán el concurso «están listos y solo quedan unos detalles», aunque también reconoce la existencia de un «tapón» en el departamento de contratación, el cual también se está notando en otros proyectos del Plan +Provincia 2024, aún sin licitar.

El caso es que, organizar las exposiciones de calidad y variedad habituales de Torrado requiere de tiempo y una planificación. Por eso cortan la programación a partir de septiembre. Actualmente se puede disfrutar de «Ars Cordis», de Yolanda Carbajales y, de hecho, el próximo miércoles, a las 20.00 horas, ofrecerá una visita guiada para los interesados. Sería la última antes de la reforma, aunque González estudia la posibilidad de alguna «puente» y algo tiene claro, la reapertura se hará con un homenaje al artista Lino, Silva fallecido hace casi un año.

El edil señala que se reunirán con la adjudicataria para concretar el cronograma de los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de nueve meses, pero entre los plazos legales y otras cuestiones, calcula que podría permanecer cerrado durante un año. La obra tiene que estar justificada en octubre de 2026 en virtud del convenio firmado con la Diputación, que aporta 593.000 euros a través del Plan Extra –el resto procede también de fondos provinciales, del +Provincia–. «Nuestro deseo es que permanezca cerrado el menor tiempo posible e intentaremos que por lo menos la parte exterior, los jardines, esté lista para acoger el Xantar de la Festa do Albariño».

Todo dependerá también del orden que puedan llevar las actuaciones contempladas, pues, por ejemplo, en el cambio del tejado mandarán las condiciones meteorológicas. Cabe recordar que también se van a sustituir todas las ventas y puertas, que actualmente presentan un gran deterioro, y el suelo de tarima de las dos plantas por otro resistente a la entrada de plagas, como la de termitas que lo dejó muy dañado. Asimismo se instalará iluminación led e hilo musical, se mejorará el alumbrado del parque y se cambiará el vallado perimetral de Príncipe y Madrid.