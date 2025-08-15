Los balcones de O Grove rinden homenaje a Daniel Castelao
Este domingo a las 12.00 horas, en la calle Castelao; tendrá lugar el acto de inauguración de la exposición organizada por el CMDC Breogán: «Balcóns con memoria. Castelao vive».
La muestra cuenta con obras relacionadas con Castelao, a través de caricaturas, dibujos o fotografías. Las piezas aportadas por los artistas fueron impresas en lonas y serán colgadas en los balcones cedidos por vecinos de la zona.
Esta exposición se mantendrá hasta el 15 de septiembre y, una vez finalizada, las obras podrían ser expuestas en los centros educativos que así lo soliciten.
En el acto de inauguración de este domingo, además de la presentación de la exhibición y la visita de los trabajos expuestos, acompañarán a la organización una violonchelista, una cantante y dos poetas.
