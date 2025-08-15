Antón Patiño devuelve el arte a la Rivas Briones

El artista Antón Patiño ofrece en la sala Rivas Briones su exposición «Cartografía simbólica», que reúne una treintena de obras y que podrá disfrutarse hasta el 21 de septiembre.

Cabe recordar que se trata de la primera iniciativa después de la reapertura de las instalaciones que estuvieron cerradas por unas obras de reparaciones y mejoras ejecutadas por el Concello de Vilagarcía.