Vilarello Paradise se estrena con una gran acogida entre paddle surf y jazz

Tras su inauguración el pasado 2 de agosto, el establecimiento Vilarello Paradise–Cafe e Natureza confirma el éxito de su propuesta.

Alejandro Tendero y Nahila Iglesias, la pareja al frente de este nuevo proyecto, cuentan que «a pesar de que nos pilló un poco de sorpresa al final del verano, la respuesta de la gente está siendo muy buena».

En la cafetería ofrecen, por el momento, desayunos, meriendas y bebidas refrescantes como granizados o smoothies. «La cocina todavía es muy pequeña, por lo que, por ahora, estamos limitados en ese aspecto», cuentan sobre su oferta gastronómica.

Una de las novedades más destacadas desde su apertura son las clases y rutas de paddle surf, que cuentan con varios niveles, desde la enseñanza de las nociones básicas de técnica y seguridad durante dos horas por 25 euros.

De cara a la semana que viene, Tendero asegura que «tendremos listo el servicio de cumpleaños y fiestas grupales para seguir aumentando nuestro catálogo de actividades». Además, mañana los asistentes al recinto podrán disfrutar de un concierto de jazz a partir de las 18.00 horas.

Para los dueños supone «una sorpresa» la gran acogida del local, ya que «era una zona abandonada en la que nunca habíamos visto tanto movimiento», lo que les llena de orgullo.