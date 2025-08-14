Vilagarcía invertirá 314.000 euros para convertirse en un destino turístico inteligente

Dentro de una estrategia para convertirse en un destino turístico inteligente, el Concello de Vilagarcía ha presentado un proyecto que contará con web, app y nuevas herramientas digitales para gestionar de forma más eficiente el flujo de visitantes. El plan, con un presupuesto de 314.000 euros, se financiará con cargo al Programa de Sostenibilidad Turística en Destino incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sufragado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La licitación se publicará en próximas semanas.

El alcalde Alberto Varela, y el presidente de Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), Enrique Martínez, mantuvieron ayer una reunión para abordar los detalles de la iniciativa. Martínez elogió el trabajo del Concello y subrayó que «ahora los esfuerzos hay que centrarlos en la gestión del espacio público».

El proyecto contempla una web interactiva y una aplicación móvil que permitirá a los usuarios planificar rutas y visitas según sus intereses, con información sobre recursos culturales, zonas verdes o playas, y un chatbox capaz de responder en una veintena de idiomas. En materia de movilidad, la app incorporará datos en tiempo real sobre la ocupación de los aparcamientos disuasorios de la ciudad gracias a un sistema de sensorización. Además, se instalará un kiosko táctil junto al Museo do Ferrocarril que funcionará como punto de información turística.

Para el regidor vilagarciano, esta iniciativa «se alinea con el modelo de ciudad» y supone «incorporar nuevas tecnologías que aporten soluciones a problemas del día a día, especialmente en momentos de gran afluencia de visitantes». Varela insistió en que el objetivo no es solo captar turistas, sino «potenciar la experiencia en el destino, poner en valor los recursos locales y gestionar mejor la movilidad y los flujos turísticos».

Martínez, por su parte, recalcó que «el reto ya no es hablar únicamente del dinero que deja el turismo, sino de los verdaderos protagonistas: los vecinos, las empresas turísticas y los propios turistas». En la misma línea, reivindicó el presidente de Segittur que el papel de las tecnologías en el liderazgo mundial del sector. Según explicó, este proyecto se enmarca también en una estrategia nacional que permitirá que Vilagarcía y la comarca de O Salnés dispongan de más recursos para seguir creciendo como destino turístico inteligente.