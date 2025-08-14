Vilagarcía da la bienvenida a las fiestas de San Roque con pregón, ofrenda y música

Vilagarcía inicia hoy oficialmente sus fiestas patronales de San Roque, una cita marcada en rojo en el calendario festivo gallego que, hasta el próximo 24 de agosto, llenará calles y plazas de música, teatro, deporte y tradición. Más de medio centenar de actividades componen un programa que, en palabras del alcalde, Alberto Varela, convierte a la ciudad «en un referente en cuanto a variedad, calidad y duración de las celebraciones. No hay ningún municipio que tenga unas fiestas tan largas y completas como las nuestras», señaló en su presentación, destacando la apuesta por un calendario «variado y descentralizado» que busca llegar a todos los públicos.

El primer acto tendrá lugar a las 20.30 horas en la plaza de Ravella, donde el vilagarciano Gustavo «Gus» Andújar asumirá el papel de pregonero desde el balcón del Ayuntamiento. La elección de Andújar responde a su estrecho vínculo con la historia deportiva local y el baloncesto en particular. Su trayectoria comenzó en el Liceo Marítimo y, en categoría cadete, ya formaba parte de los equipos del Basket Base Club. En la etapa júnior dio el salto al conjunto sénior, que en 1997 logró el histórico ascenso a la Liga EBA, categoría en la que permaneció durante doce temporadas. Retirado de la competición en 2009, siguió ligado al baloncesto y, en 2020, se unió al nuevo proyecto sénior del CLB impulsado por Luis Gabín. Este año, su implicación se ha visto recompensada con el ascenso a la Tercera FEB, ya con 46 años.

La ofrenda floral es uno de los momentos más simbólicos de las fiestas. / Adrian Irago

Tras el pregón, la atención se trasladará a las calles del centro con el tradicional desfile y la ofrenda floral a San Roque. El cortejo, integrado por agrupaciones sociales, culturales y musicales, partirá desde Ravella para recorrer los jardines municipales, la calle Ramón y Cajal, la plaza de Galicia, Castelao, Xeneral Pardiñas y Covadonga, finalizando en la plaza de España, frente a la iglesia parroquial, donde se rendirá homenaje al patrón.

La jornada inaugural se cerrará con música a lo grande. A las 22.00 horas, la avenida da Mariña acogerá la actuación gratuita de +DManá, una de las bandas tributo más consolidadas del panorama nacional. El grupo presentará su nuevo espectáculo, «¿Dónde jugarán los niños?», que recorre los grandes himnos de la mítica banda mexicana Maná, desde Vivir sin aire hasta Corazón espinado, pasando por Clavado en un bar o Rayando el sol. Una propuesta que, según los organizadores, promete encender la primera gran noche festiva de San Roque.

El resto de la programación musical continuará llenando agosto de directos: el viernes será turno de Intro Cover y Festicultores; el sábado actuará Arousa Bay en el Salón García; el domingo, el carrilexo Cristian Silva ofrecerá un recital en el Auditorio y, ya por la noche, la Orquestra Saudade tomará el relevo en la avenida de A Mariña. El lunes 18 será protagonista la soprano Ainhoa Arteta, con un concierto lírico en el parque da Xunqueira; el martes 19 llegarán los Toreros Muertos; el miércoles 20, David Bustamante; el jueves 21, Marlena; el viernes 22, Mondra y la pinchadiscos Señora DJ; la noche del Combate Naval estará amenizada por el Grupo América, y el domingo 24, como broche final, actuarán las Cantareiras Bulideiras en la Alameda.