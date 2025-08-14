Las reservas en hoteles y restaurantes se multiplican ante un puente «espectacular»

Si no han reservado ya, muy difícil los van a tener –y muy caro les va a salir– aquellos que durante el puente festivo de la Ascensión quieran alojarse en O Salnés.

Al igual que se encontrarán con enormes dificultades cuantos quieran disfrutar de los mejores restaurantes de la comarca o acudir a sus más destacados chiringuitos y locales de ocio.

A estas alturas, todos los empresarios consultados coinciden al señalar que el lleno está garantizado y que este largo fin semana puede convertirse en el más importante de todo el verano.

Una de las terrazas repletas de clientes. / Paco Luna

De hecho, el lleno ya se notó en muchos puntos durante toda la semana. Y más que lo hará desde hoy, cuando, por ejemplo, arranca el menú principal de las fiestas vilagarcianas de San Roque, con la Festa da Auga como plato fuerte.

San Roque 2025

De ahí que la ciudad vaya a estar totalmente colapsada entre mañana y el sábado por la tarde, pues se reunirán decenas de miles de personas –sobre todo jóvenes– tanto para disfrutar de la Festa da Auga como de su noche y su madrugada previas, cada año más concurridas.

Un lleno que también se espera en los demás municipios arousanos, con especial significación en los más turísticos, como A Illa, Sanxenxo y O Grove.

Turistas ante el faro de la isla de Sálvora. / Paco Luna

En la localidad meca diversos hosteleros confirman que tienen reservas suficientes como para doblar turnos de almuerzo y cena tanto mañana como el sábado y el domingo.

En algunos hoteles y campings también hablan de un lleno absoluto que achacan a las «excelentes condiciones meteorológicas».

La playa de A Lanzada, ayer. / FdV

Comercios y supermercados

Las mismas que llenan comercios, supermercados y todo tipo de negocios, además de las residencias de verano existentes en lugares como A Toxa y San Vicente.

Lógicamente , al hablar de lleno y de altas temperaturas hay que aludir a las playas, que de nuevo se esperan llenas hasta la bandera y que desde el lunes ya lucieron una imagen espectacular.

En los supermercados también se nota el gran ambiente. / Paco Luna

Lo hicieron con A Lanzada como gran referencia de la comarca de O Salnés, y con las de O Bao, Area da Secada, Compostela y O Campanario como poseedoras de la bandera azul.

Sobra decir que hablar de playas es sinónimo de hablar de atascos, de ahí que también se esperen importantes pero inevitables retenciones durante todo el puente, especialmente en la vía rápida de Sanxenxo –entre la Autovía do Salnés y el istmo de A Lanzada– y en el único acceso terrestre al Ayuntamiento de A Illa de Arousa.

Retenciones que también pronostican los empresarios de la hostelería y la restauración y que, desde luego, no van a afectar a quienes en el momento en que se produzcan se encuentren a bordo de los también abarrotados catamaranes que surcan las ría mostrando su riqueza y la producción de mejillón o bien se desplazan por la enseñada de A Toxa.

Ruta Xacobea

Unas embarcaciones que pronostican un puente festivo «espectacular, con gente llegada de toda España, sobre todo de Madrid, País Vasco, Asturias y Andalucía, y también de otros países, mayormente de Portugal».

Unos y otros tendrán también la oportunidad de embarcarse en esos catamaranes para remontar el caudaloso río Ulla, siguiendo la huella de la traslación de los restos del apóstol Santiago que se conmemora con la Ruta Xacobea.

Las calles están abarrotadas. / Paco Luna

Otras opciones son el restaurante marinero que funciona en algunas de las navieras y los viajes al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, con los archipiélagos de Sálvora y Cortegada como representantes arousanos.

De ello habla Gonzalo Naveiro, el gerente de Cruceros do Ulla Turimares: «Estamos llenando los barcos en todos los viajes que realizamos a Sálvora para las sesiones ‘starlight’, y si no hacemos más es porque no hay capacidad en la isla».

La suya es una de las empresas que más viajes realizan desde O Grove, Ribeira y Portonovo al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

Una guía informando a los visitantes de Sálvora. / Cruceros do Ulla

Y él, con sobrada experiencia en el sector turístico y en el mundo del mar, es uno de los que mejor conocen las posibilidades que ofrece la ría de Arousa.

De ahí la importancia de su reflexión cuando dice que «la opción de visitar la isla de Sálvora, tanto de día, para disfrutar de su aldea, el paisaje y las aves, como al atardecer, cuando se vive la espectacular puesta de sol y la posterior sesión ‘starlight’, es una de la mejores propuestas turísticas de la ría y de Galicia». De ahí que «cada vez sean más los clientes que tratan de reservar plaza para participar en este viaje».

En relación con esto, hay que destacar que el Parque Nacional sigue generando inversiones en la ría.

Prueba de ello, la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural con los ayuntamientos, empresas, personas físicas e instituciones sin ánimo de lucro beneficiarias de las subvenciones concedidas en el área de influencia socioeconómica del propio Parque.

Vilagarcía y Ribeira

Unas ayudas previstas para promover el desarrollo sostenible de las poblaciones asociadas al mismo que benefician, por ejemplo, a los Ayuntamientos de Vilagarcía y Ribeira, en el primer caso con un importe de 9.900 euros para estudiar el suelo de Cortegada, y en el segundo, con 10.000 euros para desplegar acciones de divulgación del patrimonio de Sálvora.

Al igual que figuran 6.000 euros como importe para el proyecto «Chasula mosaico, vento, mar e ciencia», a desplegar por Iniciativas Tradicionales Marítimas.

Será a bordo del barco pesquero «Chasula», rehabilitado y acondicionado como aula flotante de naturaleza en la que observar aves y mamíferos marinos, además de poder familiarizarse con cada uno de los islotes de los archipiélagos de Sálvora y Cortegada.

Las pardelas y págalos forman parte del atractivo de las expediciones. / Xabier Vázquez Pumariño / Chasula Birds

Esa misma cantidad figura como importe elegible en los proyectos «Os milagres de Cortegada», de Bibiana Álvarez Seoane; «Erradicación de especies exóticas invasoras en Sálvora», de Properdis Empresa de Inserción Laboral; y «Avós nas illas. As orixes de Cortegada», de la firma Oftefor.

Entre las ayudas concedidas por la Xunta vinculadas a Arousa aparece además «Un camino de lembranzas: Illa de Sálvora-Ribeira», de la Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer.