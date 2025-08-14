El Trofeo Orgullo en Xogo recibe el respaldo del público y viaja a Cambados

La primera edición del Trofeo Orgullo en Xogo, organizado por el Xuventude de Sisán en colaboración con la asociación Gotas, se fue al vecino municipio de Cambados tras vencer el equipo de la villa del albariño a los anfitriones por 0-3. Las gradas de A Senra acogieron un gran ambiente de fútbol en un duelo que se presentaba contra la homofobia en un deporte que no siempre ha destacado por el respeto a los derechos de las personas LGTBIQ+.

Sin embargo, en el duelo disputado en la noche del pasado martes, se dio un paso pionero hacia un fútbol más justo e inclusivo, siendo el primero de estas características que se celebra en Galicia. La intención ahora es convertirlo en una cita anual que sirva para rechazar la homofobia en un deporte de masas y que ayude a normalizar y a impulsar la diversidad en los campos de fútbol.

En cuanto al apartado deportivo, el encuentro fue muy dinámico, y competido por los anfitriones, aunque el Cambados de Rubén Cornes «Pénjamo» acabaría imponiendo su calidad, de superior categoría con los goles de Nico (2) y Zalo.

Desde el club que ejercía como anfitrión en la jornada del pasado martes, se reconocía que «estamos muy contentos con la imagen que ha dado el equipo y, sobre todo, con la repercusión que ha tenido este trofeo». De hecho, la grada del campo de A Senra estaba prácticamente llena y «estamos deseando que llegue el próximo año para organizarlo, preparándolo con mucho más tiempo». Insisten desde la entidad que «nuestro objetivo, además del deportivo, también está incidir en el aspecto social, algo que se consiguió con la celebración de este torneo».