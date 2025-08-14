Trabajadoras del SAF se movilizan en Cuntis y Ribadumia

Exigen a la Xunta medidas de protección para evitar sucesos como el ocurrido en O Porriño

Concentración de las trabajadoras del SAF en Ribadumia

Concentración de las trabajadoras del SAF en Ribadumia / Pedro Mina

R. A.

Ribadumia/Cuntis

Trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar se manifestaron ayer en Cuntis y se concentraron en Ribadumia exigiendo, de nuevo, medidas de protección con el fin de evitar que alguna de ellas pueda ser víctima de un ataque como el que le costó la vida a una compañera en O Porriño. En ambas movilizaciones se leyó un manifiesto en el que las trabajadoras, representadas por la CIG, están cansadas de denunciar, de reclamar medidas a las empresas «y que no se nos haga caso» pese a desempeñar un servicio público esencial.

Cargan contra la conselleira de Política Social, Fabiola García, que ponga fecha para la negociación de un protocolo de prevención frente al acoso y las agresiones que sufren.

TEMAS

Tracking Pixel Contents