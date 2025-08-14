Trabajadoras del SAF se movilizan en Cuntis y Ribadumia
Exigen a la Xunta medidas de protección para evitar sucesos como el ocurrido en O Porriño
Ribadumia/Cuntis
Trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar se manifestaron ayer en Cuntis y se concentraron en Ribadumia exigiendo, de nuevo, medidas de protección con el fin de evitar que alguna de ellas pueda ser víctima de un ataque como el que le costó la vida a una compañera en O Porriño. En ambas movilizaciones se leyó un manifiesto en el que las trabajadoras, representadas por la CIG, están cansadas de denunciar, de reclamar medidas a las empresas «y que no se nos haga caso» pese a desempeñar un servicio público esencial.
Cargan contra la conselleira de Política Social, Fabiola García, que ponga fecha para la negociación de un protocolo de prevención frente al acoso y las agresiones que sufren.
