Ribadumia podría producir sesenta gigavatios anuales procedentes del sol

El Concello de Ribadumia fue ayer escenario d ela presentación de un estudio sobre las potencialidades del municipio a la hora de generar electricidad a través de energías alternativas, en especial, el sol. El estudio considera que el municipio de O Salnés posee las condiciones favorables para el desarrollo de una comunidad energética solar, tanto en cubiertas de edificios municipales como en terrenos. Con las inclinaciones óptimas, la alta irradiación global y la implantación de paneles, el ahorro energético que se conseguiría sería muy alto.

Así, las estimaciones del estudio, en cuanto a producción energética por esta vía (entre 1.215 y 1.350 horas de sol) han arrojado datos muy relevantes para su desarrollo ya que, entre todas las cubiertas del municipio existe potencial para instalar más de 49 megavatios que producirían, de forma potencial, 60 gigavatios anuales, una cifra superior al consumo eléctrico anual del municipio.

Además, el Concello cuenta con siete edificios municipales que podrán tener una potencia instalada mayor de 20 kilovatios: el pabellón, la depuradora, el CPI Julia Becerra Malva; los campos de fútbol de A Bouza y A Senra, o el auditorio y pabellón y la escuela infantil. Solo cubriendo los consumos de estos edificios, señala el informe, la cobertura de la demanda sería del 39,5% y el excedente de cerca del 73%, especialmente en verano, por lo que para poder reducir un excedente del 5% existiría potencial para la entrada de hogares en el autoconsumo colectivo junto con los consumos de los municipios. Las instalaciones tendrían un coste global de unos 673.000 euros.

Otras energías valoradas en el estudio son la biomasa (cuya viabilidad, teniendo en cuenta los datos, dependería de la escala del proyecto), la eólica (sin potencial en Ribadumia), el biogás (insuficiente a gran escala, pero sí se podría implantar una cogeneración con potencia contenida y ajustada al residuo local generado) y la geotermia (sería necesaria una mejora de las instalaciones y la promoción de políticas que favorezcan su implantación».

El estudio fue presentado por el diputado provincial Javier Tourís, responsable del área de Acción Comunitaria en el marco del proyecto de la Oficina de Transformación Comunitaria +Renovables, que está asesorando a los concellos a la hora de impulsar comunidades energéticas propias, algo que ya existe, por ejemplo, en A Illa de Arousa.