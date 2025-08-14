Pasos de solidaridad desde Cambados con los afectados por el cáncer infantil
Ozoaventura organiza el próximo día 23 una andaina desde O Pombal hasta el puente de A Illa
El Concello de Cambados acogerá el próximo 23 de agosto una andaina solidaria en favor de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog). La andaina, que cuneta con la colaboración del Concello, está organizada por Ozoaventura y el importe de la inscripción será de 4 euros. Comenzará a las 9.00 horas desde O Pombal, en un recorrido de diez kilómetros que llevará a los participantes hasta el puente de A Illa de Arousa y regreso al parque de Torrado. También existirá la posibilidad de realizar un recorrido un tanto más adecuado para aquellas familias con niños que quieran participar, que saldrá de Tragove en el regreso del resto de los participantes, que se estima sobre las 12.00 horas.
Al término de la andaina, el protagonismo del evento se trasladará al parque de Torrado, donde está previsto que se celebre una pequeña fiesta orientada hacia los más pequeños. La recogida de dorsales podrá realizarse a lo largo de esta semana en la Cultural de Cambados.
Desded la asociación Asanog agradecían ayer la colaboración con una actividad que «nos va a permitir disfrutar de la naturaleza, pero también dar visibilidad a este tipo de enfermedades y normalizar la situación de muchos pequeños afectados por ellas».
Por su parte, la edil de deportes, Noelia Gómez, animó a los vecinos del municipio y limítrofes a participar en este evento para «hacer comunidad» abriendo las puertas de Cambados a cualquier tipo d e iniciativa de estas características. También los responsables de Ozoaventura animan a los vecinos de Cambados a participar en el evento.
