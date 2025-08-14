La «muerte» dimite en Catoira a pesar de las promesas del Sergas

La Plataforma Centro Médico de Catoira lleva once semanas concentrándose los miércoles delante del centro de salud. Ayer escenificó cómo la «muerte» sobrecargada de trabajo traspasa sus funciones, a pesar de los supuestos avances.

El acto comenzó informando a los presentes de que poco antes telefoneó el gerente del área sanitaria, José Flores, para comunicar que la próxima semana «habrá sustituciones de las médicas de baja con dos médicos todos los días con contrato prolongado, cuatro horas diarias y que atenderán, cuando se considere oportuno, las emergencias», aseguran desde la plataforma.

Para la siguiente semana se ha confirmado un médico, y siguen buscando a otro para sustituir a las dos médicas. Estos, con el mismo horario de media jornada. Además, cuentan que «el pediatra David tendrá vacaciones las últimas dos semanas de agosto y tendrá sustitución».

A pesar de la mencionada llamada, «el vecindario desconfía de los anuncios realizados por el gerente, por lo que seguimos adelante con la concentración, esperando a ver lo que sucede la semana que viene», explicaron desde la plataforma.

La escenificación continuó con el patrón de las últimas ediciones. Aunque la gran novedad fue la presencia de la figura de la «muerte», que portaba dos carteles en los que presentaba su dimisión por «moito choio». La recogida de firmas sigue vigente antes de ser llevadas al Hospital do Salnés.

En cuanto a la demanda de la ambulancia medicalizada, explican que «no es competencia del gerente José Flores, sino de Román Gómez, director del 061», al que avisan con el siguiente mensaje: «Sí a algún vecino de Catoira le pasase algo porque no llega a tiempo la ambulancia medicalizada, las concentraciones no serán nada comparado con las movilizaciones y protestas por su decisión de llevarla para Sanxenxo».

Añaden que exigirán «responsabilidades por su decisión» y lo instan a devolverla a Vilagarcía y «dejar de moverla cada verano, porque la incompetencia no puede costar vidas».