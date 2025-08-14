Luís Rei, memorial da palabra
O Grupo Etnográfico Mascato lembra ao activista grovense
Emilio Ínsua / Antón Mascato
Diplomado en Maxisterio e técnico de cultura de profesión, exercendo por oposición no Concello de Cambados o seu labor, Xosé Luís Rei Núñez (O Grove, 1960-Pontevedra, 2015) foi un activista na vida social e política, fundador do Colectivo Ecoloxista do Salnés, concelleiro no Grove polo BNG, militante de Anova…
Implicouse no Grupo Etnográfico Mascato que traballa pola cultura e o patrimonio que xeran as actividades pesqueiras e marisqueiras e na Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar). Por encargo desta dirixiu a revista «Ardentía», converténdoa nunha referencia que pasou a chamarse «Nova Ardentía» cando el xa non pudo dirixila e que leva vinte anos de percorrido.
Especialista na Historia local de Cambados e O Grove, e en xeral da ría de Arousa, dedicou anos de investigación a dúas grandes figuras: Ramón Cabanillas e Basilio Álvarez. Sobre o primeiro escribiu a biografía «Crónica de desterros e saudades» (Galaxia, 2009) e a peza teatral «Antre as roseiras de Cabanillas» (Teatro do Aquí). Lobisome publicou en 2022, en edición preparada por Emilio Xosé Ínsua, o seu «Basiliana. Materiais para unha biografía de Basilio Álvarez que ficou inconclusa».
Os seus amplos saberes arredor da cultura do mar fican de manifesto no «Farol perpetuo na néboa. Luís Rei e a cultura marítima» (Culturmar, 2020), unha obra póstuma da que se encargaron os membros do Grupo Etnográfico Mascato, Francisco Fernández Rei e Emilio Ínsua.
O recoñecemento á súa figura está balizado por fitos como a concesión do Premio Ramón Cabanillas, o libro de homenaxe «Luís Rei. Crónica de traballos e amizades» (Lobisome, 2015), en edición coordinada por Antón Mascato, cunha manchea de traballos de amizades nos que desvendan os valores desta figura imprescindible; a entrada a el dedicada no «Álbum de Galicia» do Consello da Cultura; a escolla do seu nome para bautizar a Biblioteca Municipal cambadesa e a o Premio de Investigación por parte do Concello do Grove, son só algunha das mostras de que o seu valor non fixo mais que medrar nesta década de ausencia fisica.
O Grupo Etnográfico Mascato, co apoio de varias entidades como Dorna Meca, Culturmar, os Amigos do Qinteiro e o BNG, desenvolven nesta semana que andamos, co nome de Memorial Luís Rei diversas actividades de lembranza que terán o seu ramo mañá venres na Salga de Moreiras no Grove, e nas que entre outras pode asistirse a unha arribada de embarcacións tradicionais no esteiro de Moreiras; un coloquio libre e aberto no que amizades e familiares referirán diversas visións arredor da súa figura, e presentarase unha nova obra da súa autoría: «A palabra sempre en alto, traballos inéditos e dispersos», unha nova homenaxe a Luís Rei cadrando co seu décimo cabodano, que recolle traballos seus nos que volve brillar o seu talento, a súa capacidade de análise, o seu rigor documental e o seu sentido do humor, virtudes que converten nunha delicia a lectura da súa prosa.
- (*) Emilio Ínsua e Antón Mascato son membros do Grupo Etnográfico Mascato
