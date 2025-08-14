Investigan a tres hombres por robos en O Salnés

Agentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Cambados investigan a tres varones de 40, 46 y 51 años y vecinos de la comarca de O Salnés como presuntos autores de delitos de robo con fuerza en las cosas y uno de hurto en diversos inmuebles.

Las pesquisas comenzaron tras la interposición de cinco denuncias por hechos similares: en todas se reflejaba la sustracción de maquinaria y diversas herramientas, tales como desbrozadoras, motosierras, cortacésped, corta setos, compresores, bombas de agua y herramientas de mano en los términos municipales de Cambados, Ribadumia y Meis.

Al poco se recupera gran parte del material sustraído y algunos de los efectos ya se han entregado a sus dueños tras ser identificados. El resto está expuesto en el acuartelamiento de Cambados, en el centro sociocultural de A Mercé, para comprobación por parte de los denunciantes de robos en sus propiedades. El horario de atención es de 8.00 a 14.00 horas.

Siempre según el instituto armado, fruto de la investigación se procedió a la identificación, localización y posterior inculpación de los presuntos autores de los hechos. Y ahora, las diligencias serán remitidas al Juzgado de Guardia de Cambados, donde comparecerán los investigados cuando sean citados.