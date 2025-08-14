El infarto en O Cavadelo evidenció la necesidad de disponer de una ambulancia SVA en Vilagarcía

El suceso ocurrido en la tarde del martes en la zona deportiva de O Cavadelo ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de la presencia de una ambulancia medicalizada SVA en Vilagarcía.

El colapso cardíaco sufrido por un hombre de 44 años mientras jugaba al baloncesto derivó en una espera de más de una hora hasta que pudo ser trasladado en un vehículo equipado para este tipo de urgencias. Previamente, los trabajos de reanimación de un estudiante de medicina que se encontraba en el lugar, y posteriormente de dos doctoras que estaban próximas al lugar, pudieron reanimar a Amodou Thiam, cuya vida seguía pendiente de un hilo en la tarde de ayer.

El accidentado no mostraba pulso por lo que las labores de rescate vital empezaron con masaje cardíaco. La aplicación de un desfibrilador ayudo a recuperar la actividad ventricular. La posterior medicación y oxígeno aportado por los sanitarios del 061 ayudó a culminar una reanimación que se extendió sobre la misma cancha de baloncesto durante más de una hora.

La llegada de la reclamada ambulancia medicalizada permitió el traslado del hombre de origen senegalés al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago donde sigue debatiéndose entre la vida y la muerte.