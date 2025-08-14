A Illa recupera el servicio de bicicletas de alquiler después de un año de parón
Arranca con ocho normales y cuatro eléctricas mientras el resto continúan a la espera de ser reparadas | Tras el verano, se mantendrán tan solo en la estación de O Regueiro
A. G.
Un año después, el Concello de A Illa ha vuelto a poner en funcionamiento el servicio de bicicletas de alquiler que se implantó en 2022 como una oferta a sus visitantes para mejorar la movilidad por el municipio. Luis Arosa, alcalde de A Illa, reconocía ayer que el servicio ha estado parado "por diferentes problemas que ya tenemos encaminados y que esperamos que en las próximas semanas pueda ir recuperando la total normalidad". Este inicio se hace con una docena de las 27 bicicletas que adquirió el Concello en su momento, ofreciendo a los usuarios del servicio la posibilidad de usar ocho convencionales y cuatro eléctricas.
El resto de bicicletas se encuentran en el almacén municipal en reparación y aguardando las piezas que se necesitan, aunque se espera que puedan estar activas en tan solo unas semanas. Arosa reconoce que la intención del Concello era que este servicio estuviese activo en el mes de julio. De hecho, "las pusimos a funcionar justo antes de las fiestas del Carme, pero una avería en una de las estaciones nos obligó a paralizar todo mientras era solventada por los técnicos". El servicio, al que se puede acceder a través de la aplicación "Biciarousa", cuenta con tres estaciones donde recoger o estacionar las bicicletas, situadas en la plaza de O Regueiro, Carreirón y O Bao, pudiendo ser utilizadas de forma gratuita por los vecinos de A Illa y abonando un canon de 1,5 euros la fracción por los foráneos. El objetivo es mantenerlo hasta adentrarse en el invierno, aunque tendrá importantes cambios con respecto a esta semana, ya que por cuestiones de afluencia, se cerrarán las estaciones de O Bao y Carreirón y tan solo se mantendrá abierta la de O Regueiro".
Cañón: "Parece que hay que apretarlos para que hagan las cosas"
El Partido Popular de A Illa lleva semanas denunciando en redes sociales la ausencia de un servicio que "se vendió como un ejemplo de gestión cuando se puso en marcha, pero que nunca ha acabado de funcionar como debería". Un ejemplo de ello es esta ocasión en la que "el compromiso era comenzar antes del inicio del verano, pero lo han hecho cuando ya está muy avanzado". El candidato de los conservadores a la Alcaldía, Matías González Cañón, apuntaba ayer que "parece que hay que apretarlos para que hagan las cosas, porque este concello cae constantemente en la apatía". Cañón también pide explicaciones sobre lo que ocurre con las bicicletas ya que "han comenzado a funcionar con una docena de ellas cuando, en su día, el Concello adquirió 27 unidades, una docena de ellas eléctricas". El conservador mucho se teme que "de no hacer el mantenimiento que necesitan estas bicicletas, la mayor parte se encuentren averiadas o, incluso, inservibles en el almacén municipal, en un ejemplo de derroche económico y mala planificación a los que nos tienen acostumbrados desde el Concello".
