Fole lamenta que el concello no liderase la compra del pazo de Montesacro

El Partido Popular de Cambados señaló ayer como responsables de que el pazo de Montesacro no haya pasado a manos municipales al grupo de gobierno del municipio por haber sido incapaces de «liderar un proyecto serio para su adquisición». La portavoz de la formación en Cambados, Sabela Fole, lamenta lo ocurrido porque «lo que quería el pueblo de Cambados es que el pazo de Montesacro pasase a formar parte del patrimonio municipal en una operación, tal y como dijimos desde el primer momento, que debía liderar el Concello, contando con el respaldo de otras administraciones».

Sin embargo, la conservadora recuerda que «no lo han sabido hacer por que las cuentas municipales son un auténtico desastre, lo dicen los datos, que señalan a Cambados como uno de los tres concellos de la provincia que están en peor situación económica». Insiste en que este golpe que se han llevado los cambadeses «pasa porque diez años de multipartitos se han gastado el dinero que tenían en otras cuestiones partidistas, defendiendo cada uno su parcela y no ha podido hacerse lo que han hecho otros municipios como Sanxenxo o Lalín, donde sí se lideró la compra de un pazo para que no viniesen particulares, satisfaciendo así el sentir de su pueblo». Fole lamenta que «no haya podido ser así, pero en este concello no hay para atender gastos corrientes del día a día, como para llevar a cabo proyectos de gran envergadura como este que, sin duda, les queda muy grande».

El pazo fue comprado el pasado mes de junio por una empresa nacional que mantiene vínculos con sociedades relacionadas con el inversor y exdirector del Banco Santander, Enrique García Candelas. La parcela adquirida por la firma Iberus Capital Investiment Grup es una propiedad que tiene una superficie de 7.000 metros cuadrados y que, entre edificaciones y zona verde, ocupa más de 12.000 metros cuadrados en pleno corazón del barrio marinero de San Tomé. Durante más de 70 años perteneció a la compañía religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que acabaron poniéndolo a la venta por falta de relevo generacional.