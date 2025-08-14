Emerxencias da por finalizada la extinción del incendio de Impex

Los servicios de emergencia dieron ayer por extinguido el incendio declarado en la nave de almacenamiento que la empresa Impex Europa tenía en la avenida de Pontevedra, en Rubiáns. Durante los últimos días, los Bombeiros y Emerxencias de Vilagarcía estuvieron desescombrando los restos de la nave para poder acceder a los últimos rescoldos, que todavía humeaban, y extinguir las llamas, algo que consiguieron al final de la tarde de ayer.

Frenar el humo llevó aparejado el regreso a sus casas de las dos familias que permanecían desalojadas desde el pasado sábado por su proximidad a la nave arrasada por las llamas. El resto de las familias y residentes afectados por el incendio ya habían regresado, de forma escalonada a medida que se iba avanzando en las tareas de extinción.

La nave logística de Impex comenzó a arder el pasado sábado por motivos que todavía se encuentran en investigación. En ella se encontraban almacenados todo tipo de productos que fabrica la empresa, muchos de ellos químicos, que se convirtieron en el combustible esencial para el avance incontrolado del fuego. En tan solo unas horas, las llamas devoraron por completo la nave, de unos 2.000 metros cuadrados, y provocaron el colapso del techo, que se acabó viniendo abajo. La empresa tuvo que buscar un almacén en otro punto de Vilagarcía para guardar su stock.

Durante el incendio, se llegó a desalojar a una docena de viviendas que se encuentran en las inmediaciones, aunque a medida que los Bombeiros y Emerxencias de Vilagarcía iban avanzando en el perimetrado y en la extinción de las llamas, se han ido levantando restricciones para que las familias pudiesen regresar a sus casas con seguridad. También agentes de la Policía Nacional han iniciado una investigación para determinar cuales fueron las causas y los motivos del incendio en la nave de Rubiáns.