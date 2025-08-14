Cambados acoge decenas de descuentos este fin de semana
Cambados
El paseo de la Calzada volverá a acoger la feria de oportunidades de Cambados, como ya lo hizo en verano pasado, durante todo el fin de semana. Con horario de 11.00 a 23.00 horas, los diferentes comercios del municipio ofrecerán una dilatada variedad de productos en sus puestos instalados para la ocasión.
Ropa, calzado, complementos, artesanía y gastronomía, serán algunos de los sectores protagonistas mañana, el sábado y el domingo. La inauguración tendrá lugar mañana al mediodía y le seguirá la animación de las calles a cargo del cuarteto de gaitas Boudebou Gaiteros, formalizando así la apertura de la feria.
