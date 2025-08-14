El BNG se suma al PSOE para tratar de parar la nueva lonja de O Ramal

Aunque la OPP-89 asegura que todo está en regla, los nacionalistas la creen «ilegal»

El centro de manipulación de bivalvos de la OPP-89. | FdV

Manuel Méndez

A pesar de que, frente a las «injerencias» del gobierno socialista, la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) ya defendió la legalidad de las dos naves del muelle vilagarciano de O Ramal que explota desde el martes como centro de clasificación, manipulación, envasado, almacenamiento y venta de bivalvos, el BNG salta a la palestra para tratar de clausurarlo.

Los nacionalistas se suman así a los socialistas, a los que piden que hagan todo lo necesario para cerrar unas instalaciones que consideran «ilegales» y una «competencia desleal» con otras lonjas.

Se dirigieron a la Autoridad Portuaria «para aclarar si el PP y la Xunta son conscientes de la actividad» e insisten en que «es una lonja encubierta», a pesar de que los parquistas ya vendían hasta ahora la mayor parte de su producción sin pasar por «rula», ya que pueden hacerlo.

Pero el BNG lo considera «extremadamente grave», asegura que la actividad carece de licencias y dice haber solicitado al Estado un informe «que dictamine si la actividad en las naves de O Ramal cumple con la legalidad vigente y aclara si está de acuerdo con que en el Puerto de Vilagarcía se lleven a cabo actividades sin ningún tipo de legalidad».

