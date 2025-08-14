Arousa pide ayuda para ordenar las autocaravanas

La invasión de caravanas, remolques «tuneados» y/o furgonetas adaptadas como viviendas rodantes que padece la comarca cada verano resulta ahora más llamativa y preocupante que nunca.

De ahí la sucesión de críticas de vecinos, empresarios y representantes políticos, preocupados por la masiva presencia de estos vehículos estacionados o acampados en lugares prohibidos, sobre todo en A Illa y O Grove.

En este último caso de manera especialmente grave en lugares como la isla de A Toxa, la playa de A Lanzada, el puerto de O Corgo y el entorno de As Pipas y Moreiras.

Caravanas que pasaron la noche en A Lanzada. | FdV

Las denuncias públicas son constantes, no por la llegada de autocaravanas propiamente dicha, sino por la existencia de muchas que incumplen las normas de circulación, atentan contra el patrimonio natural y realizan todo tipo de acciones prohibidas.

En el caso de O Grove a sabiendas de que la precaria situación de la Policía Local limita los controles y les concede cierta impunidad.

Esta situación pone al descubierto que la oferta de plazas disponible en los campings y áreas de autocaravanas de la comarca es claramente insuficiente.

No se puede tolerar que playas, arenales y montes estén abarrotados de caravanas que nadie sabe dónde tiran sus residuos, tanto los humanos como la basura que generan Manuel Ochoa — Presidente de la Asociación Gallega de Camping y Ciudades de Vacaciones

Aunque el problema de fondo parece radicar en la carencia de una regulación «seria», de forma que al igual que se exige a los campings y hoteles se exija también a los autocaravanistas.

Manuel Ochoa

En ello abunda Manuel Ochoa Pérez, desde hace más de un año presidente de la Asociación Gallega de Camping y Ciudades de Vacaciones, además de propietario –desde hace cuatro décadas– del camping Moreiras, situado en O Grove y en 2021 proclamado «Mejor camping de playa nacional» por la Federación Española de Campings.

Accesos a playas repletos de vehículos. | FdV

«En los campings de Galicia disponemos de un abanico enorme de posibilidades para todo tipo de turistas o visitantes, incluidos los de autocaravana, pero hay caravanistas que no quieren acudir a este tipo de negocios, sino que prefieren campar a sus anchas por nuestras playas y espacios naturales», lamenta.

Esto genera «una situación altamente preocupante y lamentable que no se puede tolerar por más tiempo–reflexiona Ochoa–; un desorden del turismo al que hay que poner freno antes de que sea demasiado tarde».

«Voluntad política»

Y para eso hace falta «voluntad política», esgrime el presidente de los campings gallegos cuando cita como ejemplo la invasión que padece su pueblo.

El camping Moreiras. / FdV

En este sentido, recuerda que en el Concello de O Grove llegó a elaborarse en 2013 una ordenanza que fue posteriormente avalada por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), cuando rechazó el recurso presentado por la asociación de autocaravanistas y dio la razón al gobierno local.

Es necesaria una regulación urgente de las caravanas porque esto es ya una locura y O Grove no tiene capacidad, ni de lejos, para darles servicio Carlos Fiuza — Camping Fieitás

Pero resulta que cuando el socialista José Cacabelos tomó posesión en 2015, una de sus primeras decisiones fue derogar aquella regulación que había preparado el PP de Miguel Pérez.

Una década después el propio Cacabelos reconoce que las caravanas constituyen un grave problema al que debe darse una solución que, a su juicio, no es sencilla.

El entorno de la playa de As Pipas, ayer. | FdV

Es decir, que «estamos padeciendo ahora las consecuencias de aquella decisión errónea consistente en derogar la ordenanza de las autocaravanas sin tener una alternativa prevista para solventar el problema», espeta Manuel Ochoa.

A su juicio, «aquella ordenanza funcionaba bien y puede ser retomada en cualquier momento si se quiere, o bien elaborar otra, pero algo hay que hacer porque no puede permitirse este descontrol».

Vertidos

Se refiere, como otros propietarios de campings consultados ayer, a que «no se puede tolerar que playas, arenales y montes estén abarrotados de caravanas que nadie sabe dónde tiran sus residuos, tanto los humanos como la basura que generan».

Razón por la cual el presidente de la Federación de Campings vuelve a pedir que los concellos, a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Xunta, desde la Dirección Xeral de Turismo, «pongan veto a todo esto y consensúen una norma que controle la situación y evite que las caravanas sigan descontroladas por todas partes».

El camping Siglo XXI. / FdV

Dicho lo cual, Ochoa también advierte de que «con una buena regulación se protegerá a los pueblos y se crearán nuevas empresas y puestos de trabajo, como ya pasó cuando se prohibió la acampada libre de los años ochenta y su erradicación dio pie al nacimiento de campings y hoteles».

Unos campings que, como es evidente, «no llegan a nada» y se ven incapaces de absorber la ingente llegada de autocaravanas, como sus propios responsables reconocen.

«Son tantas las caravanas y furgonetas que están llegando a O Grove que es imposible tener plaza para todos», explican en el camping O Espiño, donde disponen de un centenar de parcelas.

«Nosotros estamos a tope y no tendremos ni un solo hueco libre hasta el domingo o el lunes, si es que no se reservan antes», aclaran desde estas instalaciones, ubicadas en San Vicente do Mar y provistas de tomas de agua y corriente eléctrica en cada parcela, todas con suelo en césped y con plaza de parking opcional.

Carlos Fiuza, propietario del camping Fieitás, uno de los más populares de O Grove, coincide al señalar que «es necesaria una regulación urgente de las caravanas porque esto es ya una locura y O Grove no tiene capacidad, ni de lejos, para darles servicio».

El camping Fieitás. / FdV

«El problema –detalla– es que no hay sitio para todos, y es ahí cuando surgen las complicaciones, puesto que al margen de los autocaravanistas clásicos y respetuosos, están los de nueva generación, muchos de los cuales vacían las aguas sucias donde les da la gana, tiran la basura, pernoctan sobre las playas o espacios naturales y generan cada vez más problemas».

«Estamos ante una afluencia de caravanas brutal y muchas veces descontrolada que recuerda a la acampada libre de los años ochenta, de ahí que sea necesaria una regulación y mayor concienciación», proclama Carlos Fiuza.

Y deja en el aire una reflexión: «Cuando vas a comprar una caravana te venden la imagen de un vehículo espectacular situado sobre la playa o con vistas hacia el mar o cualquier paraíso natural, pero no ponen la imagen de las caravanas estacionadas debidamente dentro de un camping».

Estamos ante una afluencia de caravanas brutal y muchas veces descontrolada que recuerda a la acampada libre de los años ochenta, de ahí que sea necesaria una regulación y mayor concienciación Carlos Fiuza

Por su parte, José Ángel Penide, propietario del camping Siglo XXI, situado en San Vicente do Mar y provisto de una superficie de 18.000 metros cuadrados, manifiesta: «Aunque no tenemos zona de autocaravanas propiamente dicha, disponemos de un amplio parking mixto en el que les permitimos estacionar, pues así están vigiladas y conseguimos sacarlas de las calles y otros puntos de O Grove que se están viendo completamente invadidos».

El empresario resalta que todo su negocio empezó con el camping y se centra en esta actividad, «pero vimos claramente la necesidad de dar estacionamiento a las autocaravanas, ya que cada vez llegan más, de ahí que habilitáramos la zona de parking».

Vehículos situados en el entorno de las playas. / FdV

Por cierto, una superficie de estacionamiento que «también resulta imprescindible para la gran cantidad de motos y coches que acuden al Náutico de A Barrosa, puesto que de otro modo no tendrían dónde meterse», manifiesta este empresario.

De ahí la existencia de dos tarifas, una de 5 euros desde la entrada hasta las seis de la madrugada, y otra de 10 euros por 24 horas de estacionamiento.

«Realmente estamos ante una auténtica invasión de autocaravanas, y como no hay sitio para todas es habitual verlas estacionadas en cualquier parte del pueblo», sentencia el dueño de este negocio, con baño en cada parcela, piscina, parque infantil, cafetería, pista polideportiva y otros muchos servicios.

Un autocaravana a la salida de A Illa. / M. Méndez

«Dejan basura y restos fecales por todas partes»

Luis Arosa, el alcalde socialista de A Illa, confirma que, a pesar del férreo control ejercido por su gobierno a través de la policía, «tenemos que seguir peleando sin descanso, porque siguen llegando caravanas a diario y a todas horas, lo cual nos obliga a realizar un esfuerzo y una inversión extra».

Hay algunos, sobre todo en las furgonetas camperas, que van dejando la basura y los restos fecales por todas partes, y hay otros que vierten sus aguas sucias en cualquier monte o calle Luis Arosa — Alcalde de A Illa

Indica también el regidor que, aunque pueden circular como cualquier turismo, las casas rodantes tienen una serie de normas que deben cumplir. Y, desde luego, no pueden transitar por zonas donde lo tienen expresamente prohibido. Y aún así sucede.

Además, «hay zonas donde les prohibimos estacionar desde las 22.00 horas hasta las 10.00 del día siguiente, otras donde únicamente se permite que lo hagan los turismos y algunas donde se prohibe pernoctar, desde la medianoche hasta las ocho de la mañana», explica el alcalde isleño.

Autocaravanas en A Toxa. / M. Méndez

Dicho lo cual advierte de que «está todo perfectamente señalizado, así que nadie se puede quejar si le llegan sanciones, puesto que estamos cansados de esta situación, a la que hacemos frente desde hace mucho tiempo, y ya no la vamos a tolerar más».

Las causas son evidentes: «Hay algunos, sobre todo en las furgonetas camperas, que van dejando la basura y los restos fecales por todas partes, y hay otros que vierten sus aguas sucias en cualquier monte o calle».

Un vehículo adaptado como vivienda rodante en A Lanzada. / FdV

Entre estos últimos «los hay que llegan a levantar las tapas del alcantarillado para verter sus residuos en las tuberías, pero a veces lo hacen en las de pluviales, por lo que todos sus residuos acaban en el mar», denuncia el máximo mandatario isleño, haciendo alusión tanto a episodios registrados en el pasado como a otros muchos más recientes.

Y no son los únicos casos extremos y denunciables, sino que también han sido localizados caravanistas «enchufando sus vehículos a la red de alumbrado público», asegura Luis Arosa.

Estas críticas son compartidas por el también socialista José Cacabelos, quien como alcalde de O Grove lamentó repetidamente en los últimos años la creciente presión ejercida por las autocaravanas.

Una caravana en A Lanzada. / FdV

Hace tres veranos ya aseguraba que «estamos sufriendo una auténtica invasión de autocaravanas; un número descontrolado de vehículos-vivienda que hacen una ocupación de espacio sin aportar nada».

Y cuando usaba la palabra «invasión» lo hacía a conciencia, pues «cualquier día de julio o agosto podemos contar 150 o 200 autocaravanas en nuestra costa, y teniendo en cuenta que cada una es como un apartamento con dos, tres, cuatro o cinco personas, puede suponer entre trescientas y un millar de ciudadanos que generan residuos sin ningún control».

Vimos claramente la necesidad de dar estacionamiento a las autocaravanas, ya que cada vez llegan más, de ahí que habilitáramos la zona de parking José Ángel Penide — Camping Siglo XXI

Dicho de otro modo, que «si cada una es un pequeño apartamento, estamos hablado de 150 o 200 apartamentos funcionando a diario sin ningún tipo de fiscalización en cuanto a basura, agua u otros servicios».

Ante lo cual «cabe preguntarse dónde depositan sus residuos, dónde vierten las aguas fecales, dónde se abastecen de agua potable» y, por ende, dónde pagan por todos estos servicios.

Esto lo llevaba a proclamar que, «lejos de lo que apuntan algunos, esta actividad, con estas características, no es beneficiosa para nuestro pueblo y ningún otro, sino todo lo contrario».

La zona de Raeiros. / FdV

Se trata, a su juicio, de «un foco de problemas que debemos gestionar entre todas las Administraciones para ponerle fin, sobre todo porque se ha desbordado a raíz de la pandemia».

El alcalde considera que «la trampa es que son vehículos casa», por eso aclara que a él no le preocupan las autocaravanas por sí solas, «sino el uso o gestión que se hace de ellas como vivienda, pues no podemos tolerar llegar a las diez de la mañana a la playa de As Pipas, por ejemplo, y ver que han pasado allí la noche una quincena de esas viviendas turísticas sobre ruedas».

Es, aduce, «como si hubiesen montado su propio camping o como si durante la noche se levantara allí un edificio de quince apartamentos».

Para dejarlo más claro, si cabe, Cacabelos espetaba que «a nadie se le ocurre a estas alturas pensar en poner tiendas de campaña en las dunas de A Lanzada o cualquier otra playa; la gente se va a los campings autorizados y dotados de todos los servicios, que es lo que deben hacer todas las autocaravanas, y no solo algunas».