Álex Iglesias lleva la caña do país al plato con seis recetas
Tres decenas de asistentes presenciaron el showcooking del cocinero lalinense
Los showcookings del Agosto Gastronómico de Valga vivieron su primera entrega con una demostración a cargo del chef laninense Álex Iglesias, que no sirvió en vaso la caña do país, sino en plato.
Con el fin de demostrar que el aguardiente de Valga puede emplearse como un ingrediente en la cocina, Iglesias propuso seis recetas con las diferentes variedades.
La sesión contó con un abanico gastronómico, con aperitivos, platos salados y dulces. La caña compartió protagonismo con la popular anguila valguesa, pero también con otros productos con Denominación de Orixe como las alubias de Lourenzá y la ternera gallega.
El menú se abrió con dos entremeses: un pincho frío de aceitunas maceradas en caña, que pueden acompañarse de pan o queso curado; y paté casero flameado con caña de hierbas.
Para los principales el primero tenía que ser la anguila, que fue acompañada de setas laminadas, alubias y una reducción de caña tostada. También hubo lugar para la carne con un solomillo con salsa de caña de hierbas.
Para concluir la cita, Álex Iglesias pasó a los postres con los sabores dulces aportados por peras al horno con jarabe de caña y trufas de chocolate negro con aguardiente de hierbas.
La totalidad de las recetas fueron explicadas y elaboradas en vivo por el cocinero natural de Lalín y posteriormente degustadas por la treintena de personas que se inscribieron en el showcooking.
Al evento asistieron vecinos de Valga, pero también visistantes llegados desde otras localidades de la provincia como Pontecesures, Caldas, Barro, Vilagarcía o Pontevedra.
Con esta selección de platos, el chef quiso explicar la dilatada variedad de aplicaciones que la caña do país puede tener en los fogones. «La blanca aporta muchos aromas, la de hierbas, frescor y la tostada es el brandy gallego», concluyó.
Los showcookings se consagran en la Festa da Anguía
Los showcookings bajo el marco de la Festa da Anguía continúan el próximo martes con la actividad «Menudo Par. Anguía + caña» para el cual las plazas ya están cubiertas.
La cita en la que Xoanqui Ameixeiras y Coque Fariña, del programa de la Televisión de Galicia «A voltas co prato», protagonizarán un duelo en la cocina en el tratarán de elaborar los mejores platos con anguila y caña.
