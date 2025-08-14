Álex Iglesias lleva la caña do país al plato con seis recetas

Los showcookings del Agosto Gastronómico de Valga vivieron su primera entrega con una demostración a cargo del chef laninense Álex Iglesias, que no sirvió en vaso la caña do país, sino en plato.

Con el fin de demostrar que el aguardiente de Valga puede emplearse como un ingrediente en la cocina, Iglesias propuso seis recetas con las diferentes variedades.

La sesión contó con un abanico gastronómico, con aperitivos, platos salados y dulces. La caña compartió protagonismo con la popular anguila valguesa, pero también con otros productos con Denominación de Orixe como las alubias de Lourenzá y la ternera gallega.

El menú se abrió con dos entremeses: un pincho frío de aceitunas maceradas en caña, que pueden acompañarse de pan o queso curado; y paté casero flameado con caña de hierbas.

Para los principales el primero tenía que ser la anguila, que fue acompañada de setas laminadas, alubias y una reducción de caña tostada. También hubo lugar para la carne con un solomillo con salsa de caña de hierbas.

Se presentaron seis recetas con los diferentes tipos de caña. / FdV

Para concluir la cita, Álex Iglesias pasó a los postres con los sabores dulces aportados por peras al horno con jarabe de caña y trufas de chocolate negro con aguardiente de hierbas.

La totalidad de las recetas fueron explicadas y elaboradas en vivo por el cocinero natural de Lalín y posteriormente degustadas por la treintena de personas que se inscribieron en el showcooking.

Al evento asistieron vecinos de Valga, pero también visistantes llegados desde otras localidades de la provincia como Pontecesures, Caldas, Barro, Vilagarcía o Pontevedra.

Con esta selección de platos, el chef quiso explicar la dilatada variedad de aplicaciones que la caña do país puede tener en los fogones. «La blanca aporta muchos aromas, la de hierbas, frescor y la tostada es el brandy gallego», concluyó.