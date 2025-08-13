Vilanova abre la guerra contra los causantes de vertederos incontrolados
Han detectado una mayor presencia de los mismos en zonas próximas a contenedores | La policía advierte q los responsables se exponen a multas de hasta 600.000 euros
A. G.
La proliferación de vertederos incontrolados ha llevado al Concello de Vilanova a declarar la guerra a todos aquellos que promuevan este tipo de situaciones que se están dando a lo largo y ancho del municipio. Así lo aseguraron ayer miembros del grupo de gobierno y de la Policía Local, advirtiendo que la gestión de residuos cuenta con una normativa muy estricta que están dispuestos aplicar.
Desde el Concello señalan que la empresa responsable de la recogida de basuras cuenta con un servicio gratuito de recogida de enseres que funciona «contactando con ellos y fijando un día para pasar a recogerlos, pero nos estamos encontrando con gente que deja esos enseres, en alguna ocasión, vaciando todo el piso, sin ningún tipo de control cerca de los contenedores. El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, aseguraba ayer que «en Vilanova no nos gusta multar, pero estamos dispuestos a hacerlo si es necesario, porque algunas actitudes no se pueden consentir».
De hecho, en alguno de estos vertederos incontrolados, en zonas de Baión y Tremoedo, se ha detectado la presencia de amianto. «Contamos con tecnología suficiente para identificar a los responsables de los mismos, tanto cámaras como un dron, y hay varias investigaciones abiertas», explicaba el jefe de la Policía local Diego Díaz. Las multas a las que se exponen los que sean identificados van desde los 400 euros hasta los 600.000, dependiendo de lo que llegue a la calle.
Concienciación sobre el uso del agua ante la sequía
Otro de los problemas que se han encontrado en Vilanova, y en el resto de la comarca, es el elevado consumo de agua. La red de la Mancomunidade no tiene capacidad de captación suficiente y se encuentra al límite, por ello, el concello va a poner en marcha una campaña de concienciación ciudadana con la que tratar de inculcar a la población de la necesidad de utilizar el agua de la red para lo indispensable. Esa campaña, en la que se apela a la responsabilidad ciudadana se sustentará con cartelería en distintos puntos del municipio.
