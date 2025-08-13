Vilagarcía estrena las tres rutas de senderismo por el monte Xiabre

Vilagarcía puede disfrutar desde hace unos días de tres nuevas rutas de senderismo en el entorno del monte Xiabre, además de un taller de trail de unos siete kilómetros de longitud y 530 metros de altura. El Concello invirtió cerca de 50.000 euros en la adecuación de los itinerarios a través de los fondos europeos que le corresponden por pertenecer a la Mancomunidad do Salnés.

Así lo recordaron desde Ravella, destacando también que las rutas cuentan ya con toda la señalización necesaria para guiar a los caminantes, que visitarán puntos de gran valor paisajístico, como el mirador de la cruz de hierro o mismo la cantera de As Laxes.

«Vilagarcianos y visitantes pueden disfrutar de estos nuevos itinerarios en un entorno inmejorable como es el monte Xiabre, de gran riqueza paisajística y medioambiental. Además, la cumbre presume de unas vistas privilegiadas sobre el Ulla, la ría e incluso la isla de Cortegada, perteneciente al Parque Nacional de las Islas Atlánticas», añadieron las mismas fuentes.