Las toxinas diarreica y amnésica regresan por el Sur

Ahora que el mejillón afronta su mejor momento del año, los bateeiros miran de reojo los informes emitidos por el Instituto Tecnológico para el Control del Medido Marino de Galicia (Intecmar) para ver cómo evolucionan las biotoxinas y saber de qué viveros pueden disponer.

Ese centro es el que vigila continuamente el estado de las aguas y las células que pueden provocar los episodios tóxicos, por lo que estos fenómenos naturales, con los que están acostumbrados a convivir los mejilloneros, están perfectamente controlados.

Tampoco entrañan riesgo para la salud, si el mejillón se adquiere por los cauces reglamentarios, ya que así se garantiza que el molusco que llega al consumidor proceda de bateas exentas de biotoxinas.

Lo que hace el Intecmar es cerrar o abrir bateas a medida que suben o bajan los niveles de biotoxinas, de ahí que los últimos análisis efectuados provocaran la prohibición temporal de extracción en los polígonos bateeiros Portonovo A y Portonovo B. Al igual que el día 1 se cerró el Bueu 1.

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

Una decisión directamente relacionada con el afloramiento costero que propicia la necesaria entrada de nutrientes en las diferentes rías gallegas. Y ya se sabe que con ese alimento llega el fitoplancton portador de biotoxinas.

Hasta la tarde de ayer, los tres polígonos de la ría de Pontevedra citados eran los únicos afectados por el repunte de esas biotoxinas.

Pero dado que los niveles de toxina diarreica y amnésica aumentan en las rías de Vigo y Pontevedra, mientras la paralizante sigue latente en Baiona, lo más probable es que durante las próximas jornadas se produzcan nuevos cierres.

¿Episodio tóxico?

En cualquier caso aún es pronto para saber si este repunte de células obedece a un anticipo del episodio tóxico otoñal que se vive prácticamente cada año o es solo algo puntual.

A la espera de acontecimientos, hay que resaltar que los resultados obtenidos ayer tras las últimas analíticas confirman un aumento de dinoflagelados del género «Dinophysis», del que hay más de doscientas especies y que generan ácido okadaico, causante de la intoxicación diarreica por moluscos en humanos, afectando de manera especialmente significativa a la producción de mejillón.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Entre los dinoflagelados causantes de esa toxina diarreica (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison), está el «Dinophysis acuminata», que es el más habitual en Galicia.

Pero también el «Dinophysis caudata» y el «Dinophysis acuta». Y resulta que los tres se están haciendo notar en las rías de Pontevedra y Vigo.

Tanto es así que el «Informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar» emitido ayer por el Intecmar da cuenta de incremento de «Dinophysis» en las estaciones de medición de Moaña, Rande, Baiona, Boca Norte y Boca Sur, en la ría de Vigo.

Así como en las de Combarro, Bueu, Raxó, Boca Sur, Tambo, Aldán Interior, Cabalo de Bueu y Festiñazo, en la ría de Pontevedra.

En cuanto a la toxina amnésica (ASP, por las siglas de Amnesic Shellfish Poison), está provocada por especies del género «Pseudo-nitzschia», que son, precisamente, las que arrojan resultados al alza en las estaciones viguesas de Liméns, Boca Sur, Boca Norte, Samil, Baiona y Estación Fija.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Como sucede en las pontevedresas de Combarro, Bueu, Raxó, Tambo, Cabalo de Bueu y Festiñazo.

Por cierto, que además de detectar una «presencia significativa» en Baiona de los dinoflagelados «Alexandrium», causantes de la toxina paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison), el Intecmar confirma en las estaciones de Moaña, Bueu, Raxó y Festiñazo altos niveles de dinoflagelados «Gymnodinium catenatum».

Mareas rojas de verdad

Estos últimos no tienen nada que ver con los episodios tóxicos anteriores. Son, en realidad, los que producen las populares e inofensivas mareas rojas, cuando no se ven afectados los moluscos, sino que, simplemente, el agua cambia de color, en este caso adoptado un tono marrón rojizo.

En Galicia se han documentado seis tipos de proliferaciones microalgales productoras de coloración, y la que causan los dinoflagelados «Gymnodinium catenatum» y «Glenodinium foliaceum» es una de ellas.