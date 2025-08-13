SOS Sanidade alerta sobre la falta de médicos en Baltar

La plataforma SOS Sanidad Pública Sanxenxo denunció la «grave situación» que se está viviendo en los centros de salud de Baltar y Vilalonga, con una falta de personal médico que «repercute directamente en la calidad e igualdad de la atención sanitaria».

En Baltar, «muchos de los pacientes se ven obligados a esperar para ser atendidos por su médico de familia hasta septiembre, y si su médico está de baja o de vacaciones no pueden ponerse enfermos, y si lo hacen, que sea lo suficientemente grave cómo para que les tengan que atender en el PAC», explican.

Por el contrario, «se prioriza el servicio a las personas desplazadas, que no residen habitualmente en el municipio, asignándole citas de atención para el día siguiente», aseguran desde la plataforma.

El centro de Baltar cuenta estos días con tres o cuatro médicos de familia por jornada, cuando lo habitual sería acumular entre ocho y diez. Por su parte, el de Vilalonga «está funcionando con un único médico durante solo cuatro horas al día, cuando hay asignadas dos plazas a jornada completa», denuncian.

«Esta realidad supone un incumplimiento flagrante del principio de universalidad de la sanidad pública», aseguran desde SOS, aclamando que «el acceso a una atención rápida y de calidad depende del centro al que pertenezcas, del médico que toque o mismamente de si eres o no residente habitual».

Creen que la falta de contratación de personal por parte de la Consellería de Sanidad, agravada por la política de recortes y derivaciones a la privada, está deteriorando el sistema público, es el motivo de esta situación.

Desde la plataforma exigen «la cobertura inmediata de todas las plazas de personal médico vacantes, la restitución de la atención sanitaria común en todos los centros del municipio y, por último, que se garantice la igualdad de acceso a la atención sanitaria, independientemente de la residencia o del centro asignado garantizando una sanidad equitativa y de calidad».