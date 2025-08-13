La Federación Gallega de Astronomía y Radioastronomía (Fegar) sigue promoviendo en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia acciones de dinamización para difundir los valores que, desde 2016, acreditan este espacio natural como destino turístico «starlight».

Este sábado, como se viene desarrollando a lo largo del mes en Cíes, y como ya se ha hecho este verano en Ons, Cortegada y la propia isla de Sálvora, se ofrecerá una velada de observación astronómica en ese territorio que preside la entrad a la ría de Arousa.

Sálvora, escenario de otra sesión «starlight» con origen en O Grove. / FdV

La actividad es gratuita, no es necesaria inscripción previa y va dirigida a distintos sectores de la población, incluido el público infantil. Lo que sí que es necesario es hacerse cargo del coste del transporte.

El itinerario astronómico

El barco partirá del puerto de O Grove a las 19.30 horas para desembarcar sobre las 20.30 y regresar de Sálvora a las 23.30, aproximadamente, para llegar de regreso a O Grove pasada la medianoche.

Para el transporte en barco hace falta adquirir primero el billete, gratuito para los menores de dos años y con un coste de 25 euros para los niños de 3 a 12, mientras que el resto de viajeros pagarán 35 euros por el trayecto.

A las 21.10 los visitantes estarán ya sentados junto al faro de la isla para la observación solar, disfrutar del atardecer e intentar contemplar el rayo verde. Para completar la experiencia contarán con un telescopio solar.

Media hora más tarde saldrán hacia la aldea de Sálvora, para tumbarse en el patio central y contemplar el cielo y las estrellas escuchando todo tipo de explicaciones y utilizando un telescopio.