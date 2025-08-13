Ribadumia saca a licitación las obras de humanización del entorno de A Bouza

El Concello de Ribadumia ha sacado a licitación, por un millón de euros, la humanización de todo el entorno del colegio Julia Becerra Malvar y el campo de fútbol de A Bouza, una obra que pretende cambiar por completo la conocida como Travesía Bouza Martín. La actuación, para la que la Diputación aportará 705.000 euros y la Xunta otros 300.000, servirá para completar las diferentes actuaciones de humanización que se han realizado en la calle da Condesa.

El nuevo edificio constará de dos plantas que se encargarán cede resolver los problemas de acceso al campo de fútbol ,dotándolo de vestuarios y servicios, tanto para esa instalación como para el pabellón, que acostumbra a ser utilizado por los alumnos del CEIP Julia Becerra Malvar. A mayores, el proyecto contempla la urbanización y humanización de todo el espacio público que rodea esas dependencias escolares y deportivas.

El plazo de ejecución será de doce meses desde su inicio y el plazo de presentación de las ofertas por parte de las empresas interesadas finalizará el próximo día 28 de este mes.

David Castro, alcalde de Ribadumia, explicaba ayer que «esta actuación tienen como objetivo mejorar las instalaciones del campo de fútbol que utiliza el Umia, con nuevos vestuarios para el club y los árbitros, una nueva cafetería y un acceso adecuado». Al mismo tiempo, esas instalaciones que se van a crear en el nuevo edificio podrán ser utilizadas por el colegio lo que supondrá que «unos 600 niños de este municipio pasarán cada día por esas dependencias, por lo que la actuación es muy importantes en términos educativos y deportivos». También destaca Castro que se va a mejorar en seguridad vial al facilitar el acceso de los más pequeños desde el centro escolar a las dependencias deportivas anexas.