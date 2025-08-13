Preocupación por los destrozos en el piso de la calle Conde Vallellano

El Concello de Vilagarcía no solo procedió esta mañana a instalar las vallas que van a proteger las fuentes y zonas ajardinadas de la calle de Arzobispo Lago y la plaza de Galicia en la Festa da Auga, el sábado.

También colocó vallas prohibiendo la circulación a cualquier tipo de vehículo sobre el tramo de la citada calle abierto hace unos días.

Una prohibición, dicho sea de paso, que debería estar de más, teniendo en cuenta que se trata de una zona peatonal. Pero necesaria, ya que son muchos los conductores que circulan por ellas.

Dos de las losas partidas antes de que finalice la obra. / M. Méndez

Ese vial sigue en obras, aunque estén paradas esta semana a causa de las vacaciones de los operarios.

Pero incluso antes de que finalice la ejecución del proyecto ya se han detectado problemas, para enfado de vecinos y comerciantes. Entre ellos, y de ahí la valla colocada para prohibir circular, la rotura de varias plantas de hormigón del piso.

Lo peor de todo es que, aún colocándose las nuevas vallas para prohibir el paso de vehículos, ya han sido muchos los que a lo lagro del día se han saltado a la torera esa prohibición.