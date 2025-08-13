El PP también exige refuerzos en el operativo de la Festa da Auga

Ante la polémica generada en torno al operativo de seguridad previsto para la Festa da Auga, el PP de Vilagarcía exige al gobierno local que «adopte todas las medidas necesarias para garantizar la atención sanitaria y la seguridad de vecinos y visitantes durante la celebración de San Roque».

Los populares rechazan que el Concello intente culpar a la Xunta y que no escuche las advertencias del Sergas y de la Policía Nacional. «No es una crítica política; son los profesionales sanitarios y de seguridad quienes han advertido de que el operativo diseñado es insuficiente para un acontecimiento como la Festa da Auga», insisten. «En cualquier evento organizado por un concello, la seguridad sanitaria es una responsabilidad directa, al igual que sucede en los deportivos, culturales o los festivales, en cuyo caso la responsabilidad recae sobre los organizadores», recuerdan.

Desde el grupo de la oposición señalan que «los equipos de emergencias ya anunciaron un refuerzo de efectivos durante la noche del día 15 y la mañana del 16», duplicando toda su plantilla, tanto en el ambulatorio de San Roque como en el Hospital del Salnés, ampliando la plantilla y no solo en Urgencias, «esperando que el gobierno local, como organizador, hiciese lo mismo».

Al mismo tiempo, el partido liderado por Ana Granja también solicita «que la ambulancia medicalizada esté disponible en el Hospital do Salnés durante la fiesta».

Señalan que «la actitud del gobierno contrasta con la Festa do Albariño en Cambados», también gobernado por el PSOE, donde «no se registraron críticas al dispositivo médico».

Desde el Partido Popular de Vilagarcía denuncian que «el equipo de Alberto Varela prefiere escurrir el bulto y buscar culpables externos en lugar de asumir sus competencias», en referencia a las críticas hacia la Xunta de Galicia.