Los pinchos de la «Tapa a Anguía» estarán en ocho recintos de Valga

La ruta-concurso «Tapa a Anguía», convocada anualmente por el Concello de Valga, dispondrá de ocho establecimientos en su XII edición. La actividad trata de promocionar uno de los productos estrella de la fiesta, la anguila, e incentivar el consumo local.

La ruta tendrá lugar durante los dos últimos fines de semana de agosto. Mientras que el concurso se celebrará únicamente los días 23 y 24. Los pinchos se servirán con las consumiciones los sábados de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00, mientras que los domingos se limitará al primer tramo horario.

El Concello le hará llegar el pescado ya limpio para preparar las tapas a los siguientes recintos: Pastelería Caprichos, Bar Maneiro, Café-Bar Couceiro, Cafetería Auditorio, Bar Pardal, Café Pub Pirata, O Pontellón Café-Bar y Vilarello Paradise.

Los ganadores de los Mandiles de Ouro, Prata y Bronce, serán votados por los propios clientes. Para participar es preciso reunir los sellos de los bares e introducir la papeleta en las urnas habilitadas. Se sortearán diez vales de 30 euros para gastar en comercio local entre los participantes.

Además, se mantiene también el jurado profesional, que se encargará de elegir la tapa que se degustará en la Festa da Anguía de 2026.