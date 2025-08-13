O Grove reformará su casa de la cultura con más de 55.000 euros

El Concello de O Grove anuncia el inicio de las obras de remodelación de la casa de la cultura. «Se están sacando todas las tejas para poner las planchas tipo sandwich, mejorando así la cubierta», explica el alcalde José Antonio Cacabelos para paliar la problemática de las humedades y filtraciones.

Se trata de una obra para impermeabilizar y mejorar el recinto. Se complementa con la construcción del muro, que mejora el acondicionamiento de la zona. Además, también se suma a la tala de árboles de la zona frontal del edificio, que ahora se presenta mucho más liberada y con mejor visibilidad, ya que antes «la casa estaba oculta y hundida en ese espacio», comenta Cacabelos.

«Nuestra intención es realizar ahí una zona ajardinada acorde con lo que supone la casa de la cultura para el Concello» confiesan desde el gobierno local.

Añaden que, además de los problemas con el tejado, el cableado de telefonía y energía también se veía perjudicado en esta situación, por lo que el trabajo de saneamiento beneficia también en este aspecto.

El presupuesto de la obra de la cubierta supera los 40.000 euros, lo que sumado a la construcción del muro y la tala de árboles, alcanza una cifra cercana a los 55.000 euros.