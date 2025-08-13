El nuevo servicio de conciliación de Cambados abre la inscripción
El plazo expira el día 31 y está dirigido a niños de 3 a 12 y empadronados
La Concellería de Ensino de Cambados ha abierto el plazo de inscripción de la nueva ludoteca «Xoubiñas», que funcionará durante el curso escolar con 60 plazas. Los interesados deben anotarse antes del 31 de agosto en la sede electrónica del Concello y tienen que estar empadronados.
Cabe recordar que se trata de un servicio gratuito, que se desarrollará de septiembre a junio y que las familias pueden optar por el programa completo o por meses o días, según sus necesidades. Será en Peña y el horario, de 15.30 a 19.30 horas.
Como explicó el concejal Liso González, está dirigido a niños de 3 a 12 años y ofrece una gran variedad de «propuestas divertidas y didácticas» basadas en la cultura y la tradición marinera y el respeto por el medio ambiente. Así, habrá desde talleres, hasta excursiones, visitas de diferentes colectivos... Los interesados en obtener más información pueden dirigirse al departamento de Cultura o la biblioteca.
