Llegar andando a una isla se hace posible en Carril

La imagen es de postal: un grupo de senderistas avanzando, pies descalzos y cámara en mano, sobre un pasillo de arena que emerge del mar. A un lado, Carril; al otro, la frondosa isla de Cortegada. Ayer, la empresa AmarCarril inauguró la temporada de travesías a pie por el histórico Camiño do Carro, una ruta tan singular como efímera que solo se puede realizar unos pocos días al año, cuando las mareas lo permiten y en grupos reducidos.

La experiencia comienza con la bajamar para desvelar este antiguo sendero natural, utilizado durante generaciones por los habitantes de Carril. Bajo la guía de Rita Vidal, responsable de AmarCarril y conocedora del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, el grupo recorrió el trayecto hasta Cortegada, donde disfrutó de un paseo interpretativo por su interior, descubriendo su historia, su biodiversidad y sus rincones menos conocidos.

La travesía ofrece un margen de apenas hora y media para completar la visita antes de que la marea vuelva a cubrir el camino. «Es una ruta que se hace muy poquitos días al año por el tema de las mareas y del tiempo. La gente se va muy contenta porque vive la sensación de que el mar está subiendo, ve las corrientes desde el canal por el que cruzamos… lo pasan genial, y los de hoy acabaron incluso bañándose en medio del canal», relató Vidal al término de la jornada.

El regreso se realiza también a pie, en grupos de 25 personas por guía, garantizando la seguridad y la experiencia personalizada. La actividad combina el componente histórico con el fenómeno natural que la hace posible, generando en cada participante la impresión de estar caminando literalmente sobre el mar.

AmarCarril repetirá la experiencia hoy miércoles a las 13.00 horas, y de nuevo el 24 (11.00) y el 25 de agosto (11.30).