Indignación en A Illa por la tardanza de la ambulancia en una urgencia

Indignación en A Illa por lo ocurrido sobre las 21.00 horas del domingo y que acabó con el fallecimiento de un hombre de avanzada edad tras sufrir una indisposición grave mientras sus familiares aguardaban durante sobre 45 minutos la llegada de una ambulancia.

Los hechos ocurrieron en la avenida de A Ponte, cuando el hombre se desplomó en el suelo. Sus familiares alertaron a emergencias, explicándole los síntomas que sufría y reclamando una ambulancia medicalizada. Sin embargo, los primeros en llegar fueron los médicos del PAC de Cambados, que tuvieron que acudir en taxi y escoltados por la Guardia Civil para sortear los atascos que había en los viales de la comarca. La ambulancia, un vehículo asistencial y no la medicalizada, habría tardado unos 45 minutos en llegar, cuando ya nada se podía hacer por la vida del hombre. La situación ha generado una gran indignación entre los vecinos, sobre todo al recordar que la medicalizada de la comarca de O Salnés permanece en Sanxenxo, muy lejos de un lugar como A Illa.