El incendio de Impex reaviva la solicitud cursada en 2018 por los vecinos de Camiño do Río para su ampliación

El incendio registrado el pasado sábado en la nave de la empresa Impex Europa, en la parroquia de Rubiáns, ha reabierto una reivindicación que los vecinos de la calle Camiño do Río de Cea llevan planteando desde hace siete años: la mejora y ampliación de un vial que, denuncian, es tan estrecho y deteriorado que impide el acceso de vehículos de emergencia en caso de urgencia.

La calle, sin salida y situada justo detrás de las instalaciones siniestradas, concentra varias viviendas habitadas durante todo el año. En 2018, sus propietarios presentaron un escrito en el Concello de Vilagarcía detallando las deficiencias del vial: anchura insuficiente, asfalto en mal estado, presencia de postes que obstaculizan el paso, falta de señalización y ausencia de mantenimiento municipal adecuado. En aquel documento advertían expresamente del riesgo que supondría un incendio en la zona, dada la proximidad de la nave industrial y la abundancia de maleza.

La situación vivida el sábado ha dado forma a ese temor. Aunque el fuego fue controlado sin que se extendiera hacia las viviendas, los vecinos insisten en que el resultado podría haber sido muy distinto. «Si necesitamos una ambulancia, no entra. Si necesitamos un coche de bomberos, tampoco. Y, al ser calle sin salida, con Impex delante, corremos el riesgo de ser una ratonera», subraya uno de los residentes. Otro vecino añade: «Hemos tenido la suerte de que el fuego no se volcó hacia nuestro lado. Con la arboleda detrás y sin acceso por nuestra calle, la situación habría sido indescriptible».

En su solicitud de 2018, los afectados reclamaban la ampliación y asfaltado completo del vial, el traslado de los postes que reducen la maniobrabilidad de los vehículos y la señalización como calle sin salida para evitar el tránsito de conductores despistados que terminan maniobrando sobre las entradas a las propiedades. También pedían que el Concello asumiese un mantenimiento más frecuente de la maleza, para reducir el riesgo de incendios y la presencia de plagas.

El incendio en la nave de Impex Europa no solo ha generado preocupación por los daños materiales y el impacto medioambiental, sino que ha puesto de nuevo sobre la mesa una reivindicación que, a juicio de los vecinos, ya no puede esperar más. «Es una cuestión que, si ahora no se resuelve, jamás se hará, y siempre viviremos con esa incertidumbre», advierten.

El humo va remitiendo, pero todavía obliga a mantener cerradas las casas contiguas. / Pedro Mina

Desde Ravella sostienen que la posibilidad de mejorar la accesibilidad al camino pasa porque los vecinos cedan a un retranqueo de sus propiedades al carecer de espacio suficiente para cualquier acción de ensanchamiento sobre terreno público.

Desde Nueva York a ver muy de cerca las llamas en Rubiáns: «Fue una desesperación»

Una de las familias que tuvo que ser desalojada de su vivienda ante la gravedad de la situación fue la de Mayra Torres. Ella junto a su hija y su nieto se encuentran pasando unos días en su casa de Rubiáns a donde llegan cada verano para pasar unos días desde Nueva York, su ciudad de residencia durante el año.

Después de dos noches reubicados, la primera en el Camping Río Ulla donde les encontró acomodo el Concello y la segunda en un hotel de Sanxenxo por su cuenta, fue ayer por la noche cuando pudieron regresar a su casa tras verificar su habitabilidad con las mediciones efectuadas.

«Fue una desesperación todo lo que pasó. Afortunadamente, pudimos salir a pie de nuestras casas porque allí no puede acceder ningún vehículo», recuerda Mayra Torres quien añade que «cogí a mi nieto de 7 años en brazos y salimos en cuento nos dijeron que lo hiciéramos. Yo cogí el pasaporte y a billetera pensando que ya no volvería a poder entrar en mi casa».

Hace referencia a que los bomberos intentaron acceder a la calle, pero fue imposible. «Hay una casa grande que tiene un muro que impide maniobrar allí. Por fortuna, el viento no sopló hacia la boca del camino porque podría ser una desgracia mayor», señala.

Tras pasar la madrugada de ayer en casa, la vecina reconoce que «tenemos todo cerrado porque el olor y el humo obliga, pero peor están las casas de los vecinos que todavía no han podido volver y es una pena todo lo que pasó».A este respecto, desde el Concello de Vilagarcía confirmaron que las dos viviendas de la calle Bouza siguen sin poder ser devueltas a sus familias, hasta nuevas mediciones, por estar más cerca del humo aún latente.