El II Congreso de Micología vuelve en noviembre al municipio meco
O Grove
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre O Grove presenciará el II Congreso Internacional de Micología, que incluirá salidas al monte durante el fin de semana, exposiciones y charlas compuestas por un grupo de cinco ponentes en el Hotel Bosquemar.
Además, se llevará a cabo la presentación del quinto volumen del Atlas Micológico de la Península de O Grove.
