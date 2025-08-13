El II Congreso de Micología vuelve en noviembre al municipio meco

Hugo de Dios

O Grove

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre O Grove presenciará el II Congreso Internacional de Micología, que incluirá salidas al monte durante el fin de semana, exposiciones y charlas compuestas por un grupo de cinco ponentes en el Hotel Bosquemar.

Además, se llevará a cabo la presentación del quinto volumen del Atlas Micológico de la Península de O Grove.

