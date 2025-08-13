«Es tremendamente difícil condensar en unas palabras tantos sentimientos»

Gustavo Andújar dará el pistoletazo de salida a las fiestas de San Roque. Será en forma de pregón desde el balcón de Ravella mañana alas 20.30 horas. Todo un honor para quien ha dado tanto por el baloncesto local.

—Mañana tocara salir al balcón de Ravella, ¿cómo se viven estas horas previas?

Con mucha alegría y con mucho orgullo. Va a ser un momento muy bonito y para un vilagarciano como yo, y jugador de baloncesto del club de Vilagarcía, pues es un honor. Muy feliz por todo lo que ello representa, porque represento a todo un club y todo lo que está detrás del CLB.

—¿Se acuerda de lo primero que se le pasó por la cabeza cuando el alcalde Alberto Varela le propuso ser pregonero?

Lo primero sorpresa. Yo he sido jugador de baloncesto y me lo he pasado muy bien. He tenido la suerte de poder compartir muchos años de práctica deportiva y, además de sorpresa, es una responsabilidad y un orgullo.

—Resulta difícil encontrar personas que tengan mayor identidad que usted con la Festa da Auga. ¿Qué supone para usted esta celebración?

No sé como se puede llegar a medir la identidad, pero sí es verdad que las fiestas las vivo con mucha devoción. He tenido la suerte en mi juventud de vivir la fiesta desde dentro por mi amistad con integrantes de la actual comisión de la Festa da Auga. Entonces eso me hizo vivir la fiesta de una manera muy especial y más intensa. Esa tradición la ha mantenido con mis hijos que, desde muy pequeñitos, han vivido la Festa da Auga muy intensamente. Sin nada especial, pero sí es cierto que disfruto de las fiestas como un vilagarciano más y de manera muy activa.

—Viene de capitanear sobre la cancha el ascenso a 3ª FEB del Sigaltec. Emociones a flor de piel que se revivirán en Ravella se entiende

Esas emociones están a flor de piel en Ravella y en cualquier conversación del día a día. Sigo sonriendo cada vez que alguien me pregunta sobre las sensaciones y lo que he sentido en ese momento. Estoy muy orgulloso del trabajo del club y de mis compañeros. Acabar una larga carrera deportiva con este ascenso es increíble y un sueño cumplido. Estoy tranquilo y en paz.

—¿Qué ha supuesto para usted ese ascenso?

Es cerrar el círculo perfecto de mi carrera. He podido disfrutar de muchos años de baloncesto de buen nivel en el club de mi ciudad y con este ascenso se lograba el sueño de dejar el equipo en la categoría que nunca debió perder. Y sobre todo que los chicos tengan la oportunidad de vivir las experiencias que yo he vivido y de disfrutar de todo lo que conlleva el compromiso con el baloncesto. En mi caso fue muy enriquecedor, no solo en la cancha, sino a nivel personal, fue una etapa maravillosa que recuerdo con mucho cariño

—Vayamos al pregón, ¿Cómo de difícil resulta condensar en unas palabras tantas emociones?

Es tremendamente difícil condensar todos los sentimientos de estos meses en unas palabras. A mayores, meter en el pregón tantas emociones vividas por mucha gente, no es fácil. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda y que a toda la gente le guste.

—Se dice de Vilagarcía que es una ciudad de baloncesto, ¿qué cree que supone para el baloncesto que se haya pensado en uno de los mejores jugadores locales de la historia para este reconocimiento?

Me parece una consideración grande el que se me incluya en ese capítulo de jugadores, pero no me lo creo. Quizá sí haya sido el más inconsciente de todos por seguir jugando con 46 años. Lo que sí me siento es un afortunado por haber practicado el deporte que amo durante tanto tiempo. He tenido la suerte de crecer, personal y deportivamente, a la vez que el club también crecía. Tanto jugando en Liga EBA como cuando tocó reconstruirse apostando por la cantera al 100% y tratando de aportar en todo lo que he podido. Con mi edad es impensable que haya podido estar jugando con chicos a los que llevo más de 20 años.

—¿Impone tanto el dar el pregón como jugar una fase de ascenso en un pabellón de Fontecarmoa lleno?

Es difícil comparar, pero ver un pabellón de Fontecarmoa lleno es una maravilla. Es una sensación única que poca gente puede haber vivido, pero ser el portavoz en el pregón de las fiestas de San Roque es algo que voy a vivir con el máximo orgullo y con toda la intención de representar lo mejor posible al club de mi vida.

—¿Con qué sensación quiere que se queden las muchas personas que se acercarán a Ravella a escucharle?

Me gustaría que se marchasen con una sensación de pertenencia al club, a la ciudad, al deporte, a una forma de trabajar y a la sencillez. En mi caso, no he hecho nada diferente a ningún otro jugador. Siempre he tenido como referente la humildad y el trabajo diario y eso es lo que he intento trasladar a todo el mundo. A veces en la sencillez y en el esfuerzo reside el éxito, sobre todo porque al final te identificas con esos valores y esa manera de hacer. Somos todos canteranos y ese es el mayor de los éxitos. Lo único que voy a intentar hacer es exponer todo esto en el pregón y que la gente se vaya del pregón sabedores de que en Vilagarcía hay un club que apuesta por la cantera, que juegan mejor o peor, pero que lo dan todo en la cancha.