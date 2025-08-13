La Fundación Amigos de Galicia se suma a la búsqueda de vendimiadores

Se acerca el inicio de la campaña de vendimia en O Salnés y, un año más, la dificultad para juntar suficientes peones para la recolección de la uva es la principal problemática que amenaza en la comarca.

Durante la recta final del verano, muchas bodegas de la comarca siguen buscando manos para completar sus cuadrillas antes del comienzo del proceso de vendimia.

A través de su servicio de orientación laboral en Vilagarcía de Arousa, la Fundación Amigos de Galicia ha gestionado hasta el momento la contratación de 86 trabajadores para esta temporada.

En total, la entidad ha recibido hasta 98 solicitudes para formar parte de los equipos de vendimia por parte de bodegas y explotaciones vitivinícolas. Cerca del 23% de los contratados son personas inmigrantes que disponen de permiso de trabajo.

Entre los principales obstáculos se encuentra la imposibilidad de incorporación de personas inmigrantes o con estatus de refugiados que carecen del mencionado permiso de trabajo. Además, la ausencia de medios de transporte para desplazarse a las fincas, restringe todavía más las opciones para el puesto.

Añaden que, al tratarse de contratos temporales, la situación presenta otro freno, ya que «puede implicar la reducción o suspensión de prestaciones o rentas mínimas, lo que disuade a potenciales interesados», afirman desde la fundación Amigos.

Además, la coincidencia de fechas de vendimia entre distintas bodegas dificulta la cobertura de todos los puestos, ya que obliga a algunos trabajadores a repartir su jornada en varias explotaciones distintas.

Por otra parte, destacan que «ha aumentado el número de jóvenes entre 16 y 19 años interesados en incorporarse, aportando un necesario relevo generacional».

Sin embargo, este incremento no es suficiente para cubrir toda la demanda prevista para la actual campaña de vendimia.