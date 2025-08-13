La Festa do Albariño creció en asistencia tras el paso de 217.000 personas en seis días

El análisis de los datos de dispositivos móviles han confirmado las sensaciones de las autoridades: la LXXIII Festa do Albariño fue la más multitudinaria de los últimos años. Por lo menos de los tres más recientes, porque durante los seis días de celebración, un total de 216.907 personas estuvieron en la localidad.

La cifra se corresponde con la suma de todos los días y puede tratarse de que una misma persona asistió durante varias jornadas, que es habitual. Con todo, da cuenta de las multitudes recibidas, al suponer un 10% más con respecto a la edición anterior y superar también a la de 2023, cuando se registraron 200.000 visitantes.

Otro dato aportado por el análisis realizado a través de la Mancomunidade do Salnés es que la asistencia media fue de 36.1512 personas al día, de los cuales, casi la mitad eran residentes. También indica que entre A Calzada, los conciertos de Fefiñáns, el túnel del vino de Peña, las verbenas de la plaza del Concello... La gente pasó una media de 4,16 horas en la celebración cambadesa, un poco más de tiempo con respecto al año anterior.

La madrugada del viernes al sábado volvió a ser el día de mayor afluencia, con una media de 63.200 asistentes. Y en cuanto a los orígenes, teniendo en cuenta la gran cantidad de cambadeses y vecinos del área de influencia, no es de extrañar que la provincia de Pontevedra fuera el principal emisor con porcentajes que superan el 40% del total; seguido de A Coruña y con Madrid en el tercer puesto, rondando el 6% en los diferentes días.

No obstante, el informe demuestra que su fama llega a todos los rincones de España, con procedencias como Soria, Ávila, Cuenca, Melilla... Respecto a los internacionales, Portugal, Reino Unido, Alemania y Francia son los países de origen más representativos, aunque también hubo japoneses, americanos y húngaros, por nombrar otros.

El alcalde, Samuel Lago, señala que estos datos demuestran el «fuerte tirón» que mantiene la fiesta y Cambados, pero recordó que el objetivo del cuatripartito «no es aumentar en visitantes, sino en la calidad de la experiencia por lo que, además del cartel musical, cuidamos aspectos como la seguridad, limpieza... Que supuso todo un reto, superado. Seguiremos trabajando por una fiesta grande en calidad».