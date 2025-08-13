Deniegan la libertad a un colombiano implicado en el alijo fallido de Peniche

La sección cuarta de la Audiencia Nacional ha denegado la petición de libertad para un ciudadano colombiano vinculado al clan vilanovés de «Os Piturros» y que habría participado en el fallido alijo de Peniche, ocurrido entre marzo y abril de 2023. El ciudadano colombiano, que ya se encontró con la misma negativa por parte del Juzgado Central Número 6 con anterioridad y apelaba ahora a la Audiencia, que el tiempo transcurrido desde los hechos han variado sustancialmente la situación, siendo imposible la destrucción de pruebas.

A ello sumaba en su petición que sólo se le achaca su presencia en la entrega de unas garrafas a la tripulación de una narcolancha, cuyos tripulantes fueron identificados por la Policia Judiciária portuguesa por lo que las diligencias ampliatorias «no vienen a implicarlo más de lo que está, pudiendo apreciarse en su situación la concurrencia de un denostado cumplimiento de la posible pena a imponer». También argumentaba el ciudadano colombiano un «agravio comparativo» con la situación de Carlos Vázquez, el hijo de O Piturro que, «en la actualidad, se encuentra en libertad bajo fianza».

Para los magistrados de la Audiencia se detecta que, tras la lectura de las actuaciones, que el juez instructor actúa «de forma adecuada, cabal y ponderada en evitación del claro riesgo de fuga que supondría la puesta en libertad provisional» del acusado. No en vano, contra él aparecen «graves indicios de posible participación en un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, castigadas con al menos nueve años y hasta un máximo de doce de prisión».

A ello añaden que, «la escasa referencia que de los actos del recurrente se hace en la resolución apelada no implica la levedad de su conducta» y que el tiempo transcurrido en prisi´pon provisional no resulta excesivo «dadas sus presuntas responsabilidades y sin que conste acreditación sobre sus medios lícitos de vida en España». En cuanto al agravio comparativo, el Alto Tribunal considera que las responsabilidades penales «son personales e individuales, careciendo de rigor la comparación efectuada».

La operación en la que habría participado, supuestamente, este ciudadano colombiano se remonta a finales del mes de marzo de 2023, cuando fue sorprendido junto a otras tres personas en la playa de Ribeiro do Cavalo de Sesimbre, en Portugal, entregando combustible a la tripulación de una narcolancha. Todos fueron identificados y esto obligó a la organización que presuntamente lideraban «Os Piturros» a cambiar el lugar para alijar la cocaína. Esta se realizó en la madrugada del 1 de abril en la playa de O Quebrado, en Peniche, pero se frustró, abandonando la organización varios fardos en una embarcación y 1.200 kilos de cocaína ocultos en una zona arbolada cercana. En ese mismo punto apareció el cadáver de un ciudadano portugués que pertenecería a la organización y que habría sido víctima de un accidente con las hélices. La organización salvó parte de la mercancía, que escondió en dos naves de Vilanova. Unos meses después, en diciembre, Os Piturros serían detenidos por la Guardia Civil como los máximos responsables de haber organizado el alijo.