La conselleira de Medio Rural destaca en Horsal el potencial del sector hortícola

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacó ayer que el sector hortícola gallego se sitúa como la tercera producción más importante del campo gallego, que cada año alcanza un valor económico que supera los 650 millones euros. Fue durante una visita a la sociedad cooperativa Horsal, en Cambados.

Durante la misma, recorrió las instalaciones acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, entre otras autoridades.

La titular de Medio Rural destacó que Horsal es una «asociación de referencia en nuestra comunidad», que cuenta con cuatro décadas de experiencia en el sector y unos 130 miembros. Señaló así que, cooperativas como la cambadesa, demuestran que se puede vivir «en el rural y del rural». María José Gómez aseguró que Galicia cuenta con un medio rural «diverso y productivo» que ofrece un amplio abanico de posibilidades en campos como la agricultura, la ganadería o la elaboración de productos de calidad diferenciada.

En el caso concreto de la horticultura, Galicia ocupa la cuarta posición entre las comunidades autónomas en términos de valor económico de su producción, al representar el 8,5 % de la producción hortícola española, solo por detrás de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, detalló la conselleira durante su visita.

Plan Estratéxico

Además de conocer en persona el trabajo que realiza esta sociedad, la conselleira aprovechó para comentar los planes del gobierno autonómico para este sector. Así, desde su departamento recordaron que teniendo en cuenta la importancia de este sector en la comunidad, la Consellería de Medio Rural diseñó el Plan Estratéxico da Horta, «una estrategia sectorial creada de manera específica para impulsar este campo y aprovechar sus potencialidades».

Según Gómez, tiene como fin último convertir a Galicia en un referente en la producción hortícola de calidad y generar valor económico y empleo en el rural gallego. Apuesta por la sostenibilidad, la diversidad, el respeto por el medio ambiente, la innovación y la profesionalidad como palanca