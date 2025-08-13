El comprador del asilo de Cambados está ligado al negocio inmobiliario y hotelero

Una empresa española dedicada a la adquisición, gestión y explotación de activos inmobiliarios está detrás de la compra del antiguo asilo de Cambados. Mayormente, trabaja con propiedades destinadas a fines hoteleros y turísticos en diferentes destinos nacionales, así que las posibilidades de que el pazo de Montesacro vuelva a abrir como geriátrico parecen lejanas y desde el Concello y otros estamentos esperan que, más pronto que tarde, el nuevo dueño desvele sus intenciones a la ciudadanía cambadesa.

Más concretamente, la compañía se llama Iberus Capital Investment Group y mantiene vínculos con otras sociedades que comparten un nombre en común, el de Enrique García Candelas, que fue director general de Banco Santander y que se ha convertido en un importante inversor en el sector inmobiliario nacional. De hecho, entre las propiedades de sus negocios figura un hotel en Huelva, que actualmente explota la cadena Barceló, y susodicha firma rehabilitó recientemente un campo de golf en Málaga.

La operación de compraventa comenzó su formalización en el mes de abril, aproximadamente, y actualmente se está tramitando el cambio de titularidad de la propiedad que las Hermanitas de los Ancianos Desamparados pusieron a la venta hace casi dos años por un precio cercano a los cuatro millones de euros. Pero se está desarrollando con tal discreción que, por ahora, ni el Ayuntamiento conoce los detalles.

Así lo reconocía el alcalde, Samuel Lago, quien espera que la empresa se reúna con el gobierno local para dar detalles de sus planes de futuro para esta propiedad que tiene una superficie construida de 7.000 metros cuadrados y que entre edificaciones y zona verde ocupa más de 12.000 metros cuadrados en pleno corazón del barrio marinero.

Imagen de archivo de una recogida de firmas tras conocerse el cierre del asilo de Cambados. / Iñaki Abella

En caso de destinarse a un hotel o a otro uso que no sea el sanitario asistencial, necesitaría de una modificación urbanística del uso del suelo, que actualmente está calificado como dotacional y asistencial. De suceder esto, tendrían que implicar a las administraciones, empezando por la local aunque, según se ha puesto de manifiesto en alguna ocasión, la Lei do Solo abriría la puerta a un trámite directo ante la Xunta.

«Ni bueno ni malo»

«Dudo que el objetivo sea la apertura de otra residencia de ancianos porque las empresas que tanteamos en su día nos respondieron que les resultaba más funcional la construcción de un edificio nuevo», explicó el regidor, quien prefiere no aventurarse a la espera de conocer más detalles. «En principio no nos parece una noticia ni buena ni mala, lo peor fue que el asilo cerrara sus puertas tras 85 años de historia», añadió. Lo único que pide el socialista, que gobierna en cuatripartito con Somos, BNG y Pode, es que el nuevo proyecto del también pazo de Montesacro «sea compatible con el patrimonio y el entorno y que genere riqueza y puestos de trabajo de calidad. Si es así, no nos vamos a oponer».

Desde la parroquia de Santa Mariña también están pendientes de que se cumpla la promesa de mantener el culto de la capilla.

La reivindicación de una residencia pública cobra fuerza tras el «desprecio del PP al pueblo»

Este pazo de estilo barroco del siglo XVIII forma parte del extenso patrimonio arquitectónico de la localidad y es un emblema para los cambadeses por su labor asistencial. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados llegaron a la localidad hace casi un siglo, abriendo su primera casa en Torrado y pasando luego a este edificio de San Tomé, con más espacio.

Como su propio nombre indica, uno de sus principales objetivos es, sobre todo la atención, de personas mayores en situación de vulnerabilidad y con escasos recursos. De hecho, a pesar de ser un centro privado, las autoridades políticas se posicionaban a favor de su continuidad por esta labor y teniendo en cuenta que la comarca carece de plazas públicas de residencias. Por lo menos, hace unos meses no tenía ninguna libre y además, las existentes son concertadas en los centros privados que hay en O Salnés. Así las cosas, la pelea por mantenerlo dio paso a la reclamación de una residencia pública.

El alcalde cambadés, Samuel Lago, señalaba ayer que, ante este nuevo panorama, en que todo apunta a que Montesacro no volverá a ser un geriátrico, «la reivindicación cobrará fuerza». «No se consiguió el pazo porque la Xunta no quiso, así que insistiremos en que construya una pública para la comarca como las que está edificando en otras localidades gallegas. De hecho, estamos dispuestos a aportar los terrenos», añadió. Desde el BNG, que forma parte de su cuatripartito, también destacaron la «urgencia» de contar con este servicio y consideran que el desenlace del pazo es una «decepción» y «un desprecio mayúsculo del PP al pueblo de Cambados» porque «si ostentara la Alcaldía, habría instado a la Xunta a comprarlo», exponen los nacionalistas en un comunicado.